IL TRISTE EPILOGO DELLO "STREGA": NEL NULLA LETTERARIO SI INFILA IL NIENTE MODAIOLO - STASERA GRAN FINALE DEL PREMIO AL NINFEO DI VILLA GIULIA (ALLE 23 DIRETTA SU RAI 3) TRA LE POLEMICHE PER IL LOOK DEI FINALISTI AFFIDATO A GRANDI STILISTI – DONATELLA DI PIETRANTONIO, GRANDE FAVORITA PER LA VITTORIA: "SE NON CI FOSSERO STATI GLI STILISTI AVREBBERO POLEMIZZATO SULLA NOSTRA SCIATTERIA" – CHIARA VALERIO SCOMODA JEAN COCTEAU: "L'EDITORIA E' META' MERCATO E META' SPIRITO"

donatella di pietrantonio

Raffaella De Santis per “la Repubblica” - Estratti

La piccola carovana del Premio Strega veleggia verso la finale allegramente: chi salirà sul podio stasera? Sarà Donatella Di Pietrantonio come si sente dire da tempo? E chi sarà il duellante: Chiara Valerio o Dario Voltolini?

A poche ore dalla finale i sei finalisti non hanno perso il buonumore, ci fosse un premio fair play sarebbe il loro, tanto che la conferenza stampa della vigilia sembra un'assemblea scolastica autogestita. Uffici marketing, agenti e publisher in seconda fila. Dietro la cattedra ci sono loro, i sei, che si dimenticano pure di raccontare i libri. Unica polemica che li punge quella dei vestiti firmati che a qualcuno non sono andati giù e loro ci cascano e cercano di giustificare.

dario voltolini, raffaella romagnolo, donatella di pietrantonio, chiara veleria, tommaso giartosio e paolo di paolo

Quest'anno infatti i look dei finalisti sono affidati a grandi stilisti, cosa che ha attirato qualche stilettata sui social. Volevano un po' di glamour, volevano la loro notte degli Oscar, e invece devono spiegare che in fondo a vestirsi alla moda non c'è niente di male e che poi quei vestiti non sanno neanche se possono tenerseli o devono restituirli.

In questi casi meglio rispolverare il motto della Corona: never complain, never explain. Di Pietrantonio, autrice de L'età fragile (Einaudi, prima della cinquina): «Se non ci fossero stati gli stilisti avrebbero polemizzato sulla nostra sciatteria». Di Paolo, in gara con Romanzo senza umani (Feltrinelli, in semifinale quarto): «Qual è il dolo? Rimango interdetto rispetto alla stupidità di certe obiezioni».

Donatella Di Pietrantonio vince il Premio Strega Giovani 2024 con 'L'eta fragile'

E Chiara Valerio, Chi dice e chi tace (Sellerio), cita Jean Cocteau, «se lui vendeva televisori Ribet-Desjardins, che male c'è? L'editoria è una creatura mitica metà mercato, metà spirito. Jean Cocteau, il centauro, lo sapeva».

(...) Il migliore è Dario Voltolini, con Invernale secondo in cinquina (La nave di Teseo), che si presenta con il vestito delle polemiche protetto in una bustona nera, non lo molla mai.

(...)

Dei libri nessuna traccia, ma è comprensibile: durante le nove settimane abbondanti del tour forzoso, in tutto diciotto tappe, non hanno parlato d'altro. Raffaella Romagnolo, autrice di Aggiustare l'universo (Mondadori, quinta in semifinale) si è divertita a fare i calcoli: «Partendo da casa mia, Rocca Grimalda, abbiamo percorso 14.700 chilometri, dalla prima tappa di Catania all'ultima di Velletri. Per fare un paragone, la via della Seta è ottomila chilometri…».

chiara valerio

A Velletri hanno pure cantato sul palco abbracciati Notte prima degli esami. Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci che organizza il premio, sembra il professore ammesso all'assemblea: «Mi è sembrato una specie di circo agguerritissimo in cui ciascun scrittore interpretava più ruoli: un giorno clown, un altro acrobata del pensiero, un altro giocoliere o domatore». Paragone scivoloso. Comunque il circo Strega viaggiava in van.

Seguono istantanee: bagni al mare, pisolini, grandi mangiate. Pare che dopo tanti giorni insieme sia aumentato il giro vita. Veniamo alle notizie: la finale sarà stasera, come sempre dal 1953, nel Museo Nazionale di Villa Giulia, come ha ricordato il presidente della Fondazione Giovanni Solimine. Il vincitore è appeso a 700 voti, preferenza secca: tra questi essenziali quelli dei 400 Amici della Domenica, la giuria storica. C'è una novità: il ripristino dello spoglio dal vivo: cento dei voti elettronici saranno annunciati durante la serata. Torna l'urna, ma naturalmente non quella storica dipinta da Mino Maccari.

paolo di paolo

Il tentativo di rendere i libri glamour passa gioco forza per la tv: aumentano le dimensioni del palco, conducono Geppi Cucciari e Pino Strabioli (diretta su Rai 3 dalle 23). Il vincitore dovrà rimettersi in moto, valigia in mano fino all'autunno. Nessun obbligo di dress code.

donatella di pietrantonio cover chiara valerio elly schlein chiara valerio paolo di paolo - romanzo senza umani - feltrinelli CHIARA VALERIO - CHI DICE E CHI TACE Chiara Valerio, Paolo Di Paolo, Donatella Di Pietrantonio, Tommaso Giartosio, Raffaella Romagnolo, Dario Voltolini