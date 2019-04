I TRONI DEI GIUSTI - IN SUPER-ANTEPRIMA LA PRIMA PUNTATA DELL'ULTIMA SERIE DI ''GAME OF THRONES'' (NO SPOILER NEL TITOLO, MOLTI SPOILER NEL TESTO) - C'È UN EFFETTO KATE MIDDLETON-MEGAN MARKLE, C'È UN PERSONAGGIO COMPLETAMENTE RINCOGLIONITO DALLA FIGA, CI SONO TRE MIGNOTTE, CI SONO DINAMICHE CHE RICORDANO LA BREXIT…

**** CONTIENE SPOILER****

Marco Giusti per Dagospia

“Cosa mangiano i draghi?”, chiedono alla regina Danerys in quel di Grande Inverno. “Tutto quello che vogliono”. Ecco. Con l’arrivo di Danerys, degli Immacolati e dei suoi due draghi rimasti in quel di Grande Inverno si apre il primo episodio dell’ultima serie di Game of Thrones. Un episodio divertente, ma introduttivo che annuncia una battaglia epocale tra gli eroi della saga rimasti vivi e l’armata dei morti del Re della Notte, comprensiva anche di un drago zombie, ma anche un gran regolamento di conti sia all’interno delle famiglie Lannister e Stark sia nella corsa al trono.

Assistiamo in realtà a una sorta di ritorno a casa per molti, grandi abbracci tra Arya e Jon Snow, ma anche tra Sansa e il suo ex-marito Tyrion, ora diventato il braccio destro di Danerys. “Ti credevo l’uomo più astuto che esistesse”, gli fa maligna Sansa, che è davvero acidella. “Non le piaccio, vero?”, fa la stessa Danerys, che abbiamo visto cantare “Dimmi quando quando quando” pochi minuti prima dell’inizio dell’episodio nello spot Dolce e Gabbana. No. Non le piace pe’ niente.

Non a caso “The Guardian” parla subito di effetto Kate Middleton-Megan Markle per descrivere l’arrivo delle nuove femmine a palazzo. Riconoscerle è facile. Ma c’è anche un bel po’ di effetto Brexit per questa ammucchiata di Stark, fratellini Stark, draghi e bruti, di fronte al pericolo dell’incubo armata delle tenebre. Per fortuna ci sono ben tre mignotte che cercano di sollazzare lo scatenato Ser Bonn come ai vecchi tempi della saga, ma vengono interrotte sul più belle dal consigliori di Cersei, che affida allo spavaldo cavaliere il compito di eliminare i fratellini della regina rei di essersi uniti agli Stark nella lotta contro il male.

Cersei, anche con un nuovo taglio di capelli, è sempre quella. Progetta la morte dei fratelli e cede alle voglie di chi non gli ha portato nemmeno gli elefanti che aveva richiesto. “Io volevo quegli elefanti” si limita a dire rivestendosi. Eppure ci aveva provato a metterlo in riga. “Se vuoi una puttana compratela, se vuoi una regina devi guadagnartela”. Mah, ha fatto pochissimo per meritarsela…

Completamente rincoglionito dalla figa, il nostro Jon Snow trova il tempo anche per una passeggiata sulle nuvole a cavallo dei draghi insieme alla bella regina. Non capisce bene come si cavalcano i draghi, ma ci riesce. Lei, forte del contratto con Dolce e Gabbana, sembra più preoccupata della parrucca alla Cicciolina e dei commenti della perfida Sansa. La rivelazione che farà Sam Tarly all’amico Jon Snow alla fine della puntata l’avevamo già capita tutti da quel dì, ma non ve la dico.

Non male lo scontro/incontro tra il Mastino, che aveva un cuore, e Arya, che l’aveva mollato a morire nel nulla. Ma sono tutte scene che rimandano a altro. Con una bella scena horror si chiude il tutto e ci rimane la voglia di rivedere le tre mignotte che avevano dovuto lasciare sul più bello Ser Bonn e di capire che se ne facesse Cersei degli elefanti.

