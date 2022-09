Estratto dell'articolo di Ilaria Ravarino per il Messaggero

MANUEL VALLICELLA

Morto a 35 anni, lontano anni luce da quella poltrona rossa da tronista che l'aveva lanciato nel 2016, come una meteora, nel mondo dello spettacolo. Sarebbe stato un gesto volontario quello che ieri ha messo fine alla vita del veneto Manuel Achille Vallicella, tatuatore di Verona con un passato da corteggiatore prima, e tronista poi, nel programma di Maria De Filippi Uomini e Donne.

Secondo quanto affermato ieri dall'amico dj Enrico Ciriaci, in un'intervista sul sito di gossip Biccy, Vallicella sarebbe morto «togliendosi volontariamente la vita», ma la dinamica del decesso non è ancora chiara. L'uomo, sempre secondo Ciriaci, avrebbe compiuto il gesto estremo all'interno del suo negozio di tatuaggi, il Deep Black Tatoo Studio, dove ieri il telefono squillava a vuoto. «Me lo hanno detto i nostri amici, hanno visto i soccorsi fuori dal suo negozio ha riferito Ciriaci - ma adesso girano tante voci.Ci eravamo sentiti quattro giorni fa, lo avevo chiamato per invitarlo a giocare a calcetto ma aveva rifiutato. Diceva che a 35 anni non era più in grado di giocare a calcio».

MANUEL VALLICELLA

Da tempo depresso e «inadeguato», come diceva lui stesso, all'ambiente televisivo, Vallicella aveva abbandonato il trono di Uomini e donne dopo aver corteggiato a vuoto la modella emiliana Ludovica Valli, che aveva scelto al suo posto il broker finanziario Fabio Ferrara.

«Quando mi piace una ragazza non riesco mai ad averla aveva detto al termine della sua avventura - Ne posso avere altre duecento, ma mai quella che mi piace davvero. Ci sto male, ma non darò la soddisfazione di vedermi piangere a chi mi vuole male. Mi vivrò questa delusione da solo». Il suo viso decorato dai tatuaggi, e la sua indole sensibile, aveva tuttavia conquistato il pubblico del programma, tanto da spingere De Filippi che lui definiva «la mia seconda madre» a richiamarlo nel ruolo non di corteggiatore ma di tronista.

L'esperienza durò poco, e si concluse con il ritiro precoce, dopo appena un paio di settimane, del ragazzo: «Ogni giorno che passa mi rende sempre più convinto: io cerco la serenità e qui vivo l'angoscia disse, appendendo il trono al chiodo la vivo come una sconfitta personale, ma per la prima volta ho deciso di fare del bene a me stesso e non agli altri».

uomini e donne

Tornato alla vita di tutti i giorni, Manuel aveva avuto a che fare con la popolarità di ritorno solo una volta, nel 2020, vittima di body shaming sul web per qualche chilo in più accumulato negli anni: «Alcune persone non vedono l'ora di dirti Sei ingrassato, stavi meglio tempo fa scriveva - A me personalmente la cosa non tocca, anzi mi fa sorridere. A chi critica dico: migliorate la vostra vita invece di criticare quelle degli altri».

(...)

manuel achille vallicella 7

Non è la prima volta che la popolarità guadagnata in tv diventa un fardello che complica anziché semplificare la vita quotidiana. È accaduto a Walter Nudo, oggi 52enne, vincitore del GFVip che nel 2019 ha abbandonato la tv perché vittima di depressione («Ho sperimentato depressione, bancarotta, non camminavo più, mi sono operato al cuore, mi sono separato. Non dormivo la notte»), ma anche a Ilaria Galassi, ex stellina di Non è la Rai che oggi, a 46 anni, dice di aver trovato lavoro da badante dopo essere stata dimenticata dalla tv.

Sono invece rimasti a loro modo nell'ambiente, virando dalle luci della tv alle luci rosse dell'hard, sia Luca Tassinari, il nerd de La pupa e il secchione, che Nando Colelli del GF 11, seguito a ruota dalla collega Rosy Maggiulli, autodefinitasi «dipendente dal sesso». Si è reinventata influencer, infine, la tronista che rifiutò Vallicella, Ludovica Valli, oggi seguita da 1,8 milioni di follower: «Sono senza parole, sono sconvolta - ha scritto ieri su Instagram non dimenticherò mai la tua timidezza e i tuoi occhi dolci, averti conosciuto è stato un onore. Ora puoi riposare. Che la terra ti sia lieve Manuel, fai buon viaggio. Rimarrai per sempre nel mio cuore».

COSTANTINO VITAGLIANO

Da il Messaggero

costantino vitagliano

Milanese, 48 anni, Costantino Vitagliano è stato il primo e il più popolare tronista di Uomini e donne, diventato un fenomeno mediatico, tra il 2003 e il 2004, in coppia con la sua pretendente Alessandra Pierelli. Dopo la condanna per bancarotta fraudolenta dell'agente Lele Mora, nel 2010, la sua carriera televisiva ha subito una battuta d'arresto: oggi Vitagliano sbarca il lunario con ospitate e inaugurazioni, ha una bambina di due anni e si dice «sereno» di aver chiuso con quel mondo.

Conosceva Manuel Vallicella?

«No, non conoscevo la sua storia. Mi dispiace molto per quello che è successo. Ma non seguo queste cose, io col mondo dei tronisti non c'entro più.

Non sono quello di Uomini e donne».

(...)

Quelli come lei?

«La tv ora è dei fluidi. I sex symbol come me non funzionano più».

Dopo il trono cosa è successo?

ROSY MAGGIULLI

«Ho capito cosa volevano da me per fare ascolti e l'ho fatto. Sapevo vendermi molto bene. Volevano che facessi il traditore seriale, l'ho fatto. Volevano che facessi quello che strapazza le donne, l'ho fatto. Guadagnavo tantissimo. Pensavo di essere superman, che il mio corpo reggesse lo stress. Infatti il corpo l'ha retto, ma la mente no. Ho sofferto di attacchi di panico, per 10 anni non ho più avuto una vita. Lavoravo sempre, facevo tre programmi a settimana, ero dappertutto. Poi è venuto giù il castello (l'arresto di Lele Mora, ndr), e siamo venuti giù tutti».

(...)

manuel achille vallicella 6 manuel achille vallicella 4 manuel achille vallicella 3 costantino vitagliano daniele interrante troppo belli 2 ROSY MAGGIULLI 3

rosy maggiulli costantino vitagliano daniele interrante troppo belli Costantino Vitagliano rosy maggiulli e alessia marcuzzi rosy maggiulli al grande fratello Costantino Vitagliano ILARIA GALASSI ILARIA GALASSI ILARIA GALASSI ilaria galassi rosy maggiulli al grande fratello ilaria galassi rosy maggiulli 3 rosy maggiulli 4 rosy maggiulli e alessia marcuzzi rosy maggiulli 8 rosy maggiulli e andrea dipre' rosy maggiulli rosy maggiulli 11 costantino vitagliano COSTANTINO VITAGLIANO Costantino Vitagliano ilaria galassi 3 COSTANTINO VITAGLIANO COSTANTINO VITAGLIANO 2 COSTANTINO VITAGLIANO 4 FURTO IN CASA DI COSTANTINO VITAGLIANO costantino vitagliano daniele interrante costantino vitagliano troppo belli costantino vitagliano daniele interrante troppo belli costantino vitagliano daniele interrante troppo belli 3 manuel achille vallicella 1