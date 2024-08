TROPPI SOCIAL E POCO SVAGO RENDONO I RAGAZZI ANNOIATI - IL PARADOSSO DELLE PIATTAFORME: NONOSTANTE GLI STIMOLI 24 ORE SU 24, LE PERSONE SI ANNOIANO DI PIÙ, NON DI MENO. E QUESTO È MOLTO PERICOLOSO PERCHÉ CAUSA FRUSTRAZIONE, CRUDELTÀ E SADISMO. SOPRATTUTTO, RABBIA DA SFOGARE VERSO IL PROSSIMO (ONLINE MA ANCHE OFFLINE) - TUTTO NASCE DALL'INSICUREZZA: ALL'ORIGINE DELLO SCROLLING C'È LA VOGLIA DI SILENZIARE ALTRI PENSIERI ED EMOZIONI...

Traduzione dell’articolo di Martha Gill per “The Observer”

“L'era della noia... è ormai passata”. Così inizia On Boredom, una raccolta di saggi del 2021 in cui si sostiene che TikTok e YouTube hanno portato all'estinzione di ques’era. Oggi “il tempo necessario per annoiarsi non è più disponibile”.

Questa opinione, che la noia sia stata cancellata, è ampiamente condivisa, tanto che gli psicologi hanno iniziato a temere che in questo processo abbiamo perso qualcosa: i tempi di attenzione o lo stato di vuoto da cui devono scaturire i pensieri creativi.

Ma la scorsa settimana è arrivato uno studio che ha confermato ciò che da sempre si cela in fondo alle nostre menti distratte: scorrere contenuti infiniti in realtà peggiora la noia. È ovvio che sia così.

Se aprite il telefono mentre siete in coda o sull'autobus, il vostro cervello entra in una sorta di limbo inquieto. Se devo essere sincero, non è la noia che mi spinge a cercare Instagram, ma l'urgenza di far tacere altri pensieri ed emozioni sotto un ronzio statico, come se avessi messo una coperta su una gabbia per uccelli. Un tempo guardare le diapositive dei viaggi e i video casalinghi degli altri era considerato l'epitome della noia, ora alcuni di noi non fanno altro.

Oggi ci annoiamo di più, non di meno. È il paradosso della vita moderna. Non sopportiamo la noia, ma non progettiamo nient'altro. Gli esseri umani prosperano grazie a scopi, pericoli e altre persone, ma sono impegnati a costruire un mondo che esclude queste cose. È un istinto, naturalmente, quello di rendere la vita più facile e lineare, ma l'impulso a creare noia si estende anche ai nostri futuri di fantasia.

Quando cerchiamo di progettare luoghi perfetti - sobborghi con i loro quadrati d'erba identici, nuove città utopiche con case idealmente distanziate e viali larghi e regolari - finiamo in incubi di monotonia. La stimolazione fa parte della felicità umana, ma si riduce nei luoghi ripetitivi e le persone stanno a disagio, cercando un punto di interesse, o si affrettano a passare. Tuttavia, ci adoperiamo per eliminare il conflitto e il disordine.

In effetti, il paradiso stesso, come tendiamo a immaginarlo, sarebbe terribilmente noioso: una beatitudine prevedibile per tutta l'eternità. Come lo odieremmo. In Noia: A Lively History, l'autore Peter Toohey prende in considerazione un dipinto che ritrae Odisseo su un'isola con la dea Calipso, la prospettiva dell'immortalità davanti a lui, “annoiato a morte in questo immutabile paradiso marino”.

Raramente parliamo della noia come di un problema moderno, ma è un'emozione pericolosa, forse anche più della rabbia, che può essere placata con le scuse o con una retromarcia. La noia cerca il dramma, piuttosto che un particolare punto di arrivo, ed è quindi difficile da eliminare - provocando ogni sorta di comportamento irrazionale.

Annoiarsi davvero è una sensazione malata, vicina al disgusto, così sgradevole che alla fine si farebbe quasi di tutto per liberarsene. Gli animali si agitano, si muovono e si grattano, e gli esseri umani possono immedesimarsi. In un famoso esperimento, le persone hanno scelto di darsi delle scosse elettriche piuttosto che stare sedute in silenzio da sole con i loro pensieri per 15 minuti.

Credo che sia la noia a essere sfruttata dagli agenti del caos di Elon Musk e X: la piattaforma ha provocato l'emozione in primo luogo, in un atto di integrazione verticale intelligente dal punto di vista commerciale.

Tendiamo a pensare ai guerrieri della tastiera che sputano rabbia dietro i loro schermi, ma questo non può valere per tutti coloro che si uniscono a un'ammucchiata, a uno sfogo di odio razziale o a un'agitazione che porta alla rivolta, come è accaduto nel Regno Unito questo mese.

È sicuramente più probabile che siano i passanti senza meta a fare il numero, che si uniscono per una scarica di dopamina, per il sollievo di avere qualcosa da fare. E questo potrebbe valere anche per gli stessi rivoltosi della vita reale, che hanno mirato i loro colpi a comunità incolpevoli e alla religione sbagliata? La rabbia tende a conoscere i suoi bersagli. Ma molti di questi lanciatori di mattoni sembravano confusi su cosa stessero cercando di protestare o dimostrare.

Le pericolose conseguenze della noia sono state elencate. Una serie di studi recenti la collocano dietro una serie di comportamenti sadici. I partecipanti annoiati, se ne avevano la possibilità, erano più propensi a triturare un verme (virtuale) in un macinino da caffè. Nell'esercito i comportamenti crudeli emergono durante i noiosi periodi di attesa della prossima missione.

I genitori che si annoiano hanno maggiori probabilità di essere crudeli con i figli, se questa tendenza è già in agguato. E nelle persone annoiate emergono fantasie sadiche: uno studio ha rilevato che queste includevano vendicare un rivale, rapinare una banca o “sparare a qualcuno per divertimento”. In effetti, un “numero sorprendente di sparatorie”, hanno osservato i ricercatori, “è compiuto da autori di reati per noia”.

Il mantra della Silicon Valley - distruggi e vedi cosa succede - si rivolge a una popolazione annoiata. Quanti comportamenti provocatori online sono motivati dalla noia, come un bambino in ascensore che preme tutti i pulsanti? I pericoli si estendono da lì al populismo e alla rabbia razzista.

L'America ha passato gli ultimi due decenni a sfornare film sulle crisi di mezza età: uomini intrappolati in una sterile comodità che comprano la moto, hanno una relazione, creano un impero della droga, fondano un fight club di terroristi. È stato preveggente. Dopo un'eccessiva democrazia noiosa, gli Stati Uniti stanno attraversando la loro crisi di mezza età, contemplando un secondo mandato di Donald Trump.

In Gran Bretagna siamo più fortunati. I nostri flirt con il populismo - Brexit, politica del Ruanda - sono diventati noiosi incubi burocratici e abbiamo perso interesse. Ma il problema più ampio - l'aumento della noia - è difficile da risolvere. Non è possibile reinserire il rischio e l'incertezza nella vita moderna senza farla precipitare. Siamo al sicuro, coccolati e pericolosamente annoiati. È un problema.

