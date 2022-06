TROPPO FUORTES! “SI E’ ROTTO IL RAPPORTO DI FIDUCIA”, COME DAGO-RIVELATO L'AD RAI HA SILURATO “PONGO” ORFEO DOPO CHE L'ULTIMO CDA E' SALTATO PERCHE' L’EX DG IN QUOTA RENZI (CHE MIRAVA A SMOBILITARE “REPORT” E “CARTABIANCA”) NON HA SCODELLATO IL SUO PALINSESTO. NON SOLO LE PAGINATE DEL "FOGLIO", FUORTES HA LETTO SITARELLI SPINTI QUOTIDIANAMENTE CONTRO DI LUI E HA SCOPERTO CHE LA CAMPAGNA MEDIATICA ARRIVAVA DALL'INTERNO DELLA SUA AZIENDA - L'INTERIM DEGLI APPROFONDIMENTI A ANTONIO DI BELLA. LIBERANDO IL DAY TIME PER ANGELO MELLONE, FEDELISSIMO DELLA MELONI...

Giovanna Vitale per la Repubblica

La bomba esplode intorno all'ora di pranzo, quando trapela il contenuto della breve conversazione tra l'amministratore delegato della Rai e il direttore degli Approfondimenti giornalistici. «Si è rotto il rapporto di fiducia», comunica ruvido Carlo Fuortes a Mario Orfeo, il quale prima di rispondere al telefono tutto poteva aspettarsi tranne che essere rimosso.

Entro dieci giorni dovrebbe partire la grande rivoluzione dei generi destinata a cambiare gli assetti della Tv pubblica e la postazione assegnata all'ex dg, che negli ultimi due lustri ha guidato tutti e tre i Tg nazionali, è uno dei cardini della riorganizzazione aziendale attesa da anni.

Ma il capo di Viale Mazzini ha un diavolo per capello, non intende temporeggiare. La recente campagna di stampa poco lusinghiera nei suoi confronti, che lui sospetta ispirata proprio da Orfeo, lo ha fatto uscire fuori dai gangheri. E così, quando martedì sera viene cancellata la riunione informale sui palinsesti prevista per stamattina, Fuortes riunisce lo staff e si risolve per la revoca. Sembra meditata da tempo.

La notizia, anticipata da Dagospia, non è stata ancora confermata ufficialmente. C'è chi sostiene che le barricate alzate dalla politica potrebbero cambiare il finale della storia. Tuttavia ambienti vicini all'ad smentiscono: la decisione è presa, non si torna indietro, bisogna solo trovare un nuovo incarico per l'ormai ex superdirettore, qualcosa che sia all'altezza del suo curriculum, da proporre già al prossimo Cda convocato per l'8 giugno.

I partiti però rumoreggiano, invocano un ripensamento. Cacciare su due piedi il responsabile dell'informazione in piena par condicio elettorale e a ridosso della trasformazione prevista dal piano industriale rischierebbe infatti di terremotare l'emittente di Stato, compromettendone uno dei settori strategici. Fonti vicine all'ad parlano di un ritardo nella presentazione del palinsesto curato da Orfeo.

Ma i titoli dei programmi dell'Approfondimento erano già stati comunicati. Mancava invece un passaggio formale, anche a causa della mancanza della figura professionale deputata alla stesura del piano, figura assegnata a tutte le altre direzione ma non ancora a quella guidata da Orfeo. Più probabile che a pesare siano stati dissensi sull'impostazione dei talk-show.

Orfeo, che per l'autunno- inverno aveva già predisposto una serie di novità già approvate da Fuortes - oltre alla striscia di Rai3 condotta da Marco Damilano, la prima serata di giovedì su Rai2 affidata a Ilaria D'Amico, la seconda serata di lunedì su Rai1 a cura di Giancarlo De Cataldo, il documentario in 4 puntate di Ezio Mauro sulla guerra di Putin - aveva infatti suggerito all'ad di rimodulare sia Cartabianca sia Report , finiti al centro di molte polemiche. Il capo-azienda avrebbe però risposto picche, scatenando una guerriglia a bassa intensità proprio sul cuore del Servizio pubblico: l'approfondimento giornalistico.

Ma anche qui: «Sono tutte sciocchezze », tagliano corto dal Settimo piano.

Fatto sta che «sulla revoca la Rai deve fare immediata trasparenza», dice il deputato di Iv Michele Anzaldi: «Fuortes chiarisca ai cittadini che pagano il canone e al Parlamento quali siano le motivazioni di questa eventuale rimozione e come intenda intervenire su uno dei ruoli più delicati dell'azienda». Mentre il presidente della Vigilanza, Alberto Barachini, annuncia una «convocazione urgente dell'ad in Commissione » per spiegare «ragione e genesi» della rimozione.

Sollecitata anche dal forzista Maurizio Gasparri: «Una Rai che lascia commentare la guerra a improbabili professori di dubbia fama, interviene su Orfeo, dopo essere rimasta inerte di fronte a programmi scandalosi». Per non parlare del forte malumore del Pd - «Siamo stupefatti, noi difendiamo Orfeo e la sua indiscutibile professionalità » - nonché della frangia governista dei 5S vicina a Di Maio. La mossa, peraltro, ha spiazzato pure Palazzo Chigi.

In azienda, intanto, regna lo sconcerto per la scelta di Fuortes, unita all'insoddisfazione per una gestione aziendale ritenuta fin qui poco brillante. Utile, anche, a regolare alcuni conti politici. Secondo i boatos, l'interim degli Approfondimenti verrebbe infatti assegnato al direttore del Day Time Antonio Di Bella. Il quale poi lo assumerebbe in via definitiva. Liberando il Day Time per un fedelissimo di Giorgia Meloni, ovvero Angelo Mellone. Non sarebbe allora un caso se al pranzo nell'ufficio dell'ad in cui è stata decisa la revoca di Orfeo ci fosse anche il capo del Personale, Felice Ventura, vecchio amico di Giampaolo Rossi che lo insediò in quota FdI al vertice delle Risorse umane quand'era membro del precedente Cda. FdI è il partito più in ascesa e la sua leader è candidata l'anno prossimo a governare il Paese. E dunque la Rai.

