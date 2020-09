TU SI' NA MARA FEMMINA – LA VENIER SI RACCONTA A "OGGI", DA "DOMENICA IN" (“VOLEVO RIVOLUZIONARLA MA COLETTA HA DETTO CHE IL FORMAT SONO IO”) AI 20 ANNI D’AMORE CON NICOLA CARRARO: "FUMMO BECCATI DAI PAPARAZZI MENTRE CI BACIAVAMO. SOLO CHE ERAVAMO CLANDESTINI: IO STAVO CON UN ALTRO… UN FIDANZATO TANTO NOIOSO… IL PREZZO DI QUELLE FOTO? 50 MILIONI DI VECCHIE LIRE". ECCO COME FINI’ – E POI LA GRAVE CRISI DEL 2011 E L’OPERAZIONE ALLA CAROTIDE…

«La nuova stagione sarà il proseguimento di quella passata. Inizialmente volevo cambiare tutto, ma poi Stefano Coletta, il direttore di Rai 1, mi ha detto che il format del programma sono io. Ci sarà il mio tavolo, che è stato come la coperta di Linus in quei mesi di paura, mi ha permesso di crescere professionalmente, di affrontare la solitudine dello studio, l’ansia di quello che accadeva. E poi c’è il mio pubblico: faremo anche dei giochi da casa».

Così Mara Venier in un’intervista a OGGI, in edicola da domani. La conduttrice racconta i suoi vent’anni d’amore con Nicola Carraro e rivela: «Fummo beccati dai paparazzi mentre camminavamo mano nella mano, e ci baciavamo. Solo che eravamo clandestini: io stavo con un altro… un fidanzato tanto noioso…

Il prezzo di quelle foto? 50 milioni di vecchie lire. Lui mi chiamò e mi disse che era pronto a comprarle per non farle pubblicare. Mi misi a ridere. Con quei soldi ci avremmo fatto il giro del mondo piuttosto! Il pomeriggio mollai il fidanzato e dopo pochi giorni partimmo per i Caraibi io e lui».

A OGGI la Venier racconta anche di una grave crisi, poi superata: «Nell’estate del 2011 passammo delle vacanze complicate, non eravamo stati bene insieme: io mi volevo divertire, lui voleva stare in casa tranquillo. Tornammo dalla Sardegna molto distanti. Lui andò a Milano e io a Roma, decisa a lasciarlo… Mi chiamò un amico di mio marito e mi disse che doveva essere operato alla carotide subito, perché aveva una occlusione al 90 per cento ed era in serio pericolo di vita. Ho mollato tutto e sono partita per raggiungerlo. Da quel momento non ci sono state mai più crisi fra di noi. Anche se, come è normale che sia, ci discuto spesso e volentieri».

