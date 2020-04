TU SIA BENEDETTA FRA GLI HATER, AMEN - LA CUOCA BENEDETTA ROSSI INFILZA COME UNO SPIEDINO UN ODIATORE CHE AVEVA INCASSATO PARECCHI ''LIKE'' DEFINENDOLA ''UN PERSONAGGIO IDIOTA, ORRENDA, ULTRA CESSA'' - LEI: ''NON FREQUENTO TWITTER, MI AVEVANO DETTO CHE ERA PIÙ COLTO DI FACEBOOK. ALLA FACCIA DEL CAZZO, A ME NON FREGA UN CAZZO DELLA POPOLARITÀ, MA GLI INSULTI DA UNO SCONOSCIUTO…''

hater su benedetta rossi

Andrea Conti per www.ilfattoquotidiano.it

In un mondo attanagliato dalla pandemia del Covid-19, i leoni di tastiera non mancano e non perdono occasione per sferrare il loro attacco gratuito ai personaggi famosi. Ogni pretesto è buono. Stavolta la “vittima” è la famosa foodblogger e volto di Food Network, Benedetta Rossi.

Un utente su Twitter, Luk, ha commentato la puntata pasquale confezionata dalla “casalinga” di Altidona: “Non potete capire quanto mi infastidisce sta cretina. La sua falsa ingenuità mi irrita, la trovo orrenda e fa cose da ultra ce**a”. Poi è entrato nello specifico: “Nella puntata di oggi ha proposto delle uova per decorare la tavola. Un fottuto tovagliolo attorno ad un uovo che era brutto come Voldemort (protagonista della saga di ‘Harry Potter’, ndr) feto. Ovviamente con orrenda non intendo lei come persona, ma come personaggio”.

hater su benedetta rossi

Benedetta Rossi ha risposto subito a tono: “Non mi preoccupi tu ma i 90 like a uno che chiama cretina una donna che non conosce. Non frequento twitter, dicevano che era un ambiente molto più colto di FB… Alla faccia del ca**o a me sembra un ritrovo di bulli frustrati… comunque stacce fratè …il cretino sei tu”.

benedetta rossi risponde

Come se non bastasse l’hater ha continuato a rispondere alla diretta interessata: “Se leggi sotto noterai che cretina è riferito al personaggio costruito e non alla persona. Evidentemente se a 90 persone e forse molte di più in tutta Italia credono ciò, c’è qualcosa che non va in quello che fai. Poi sono gusti e sicuramente a qualcuno piacerai”.

La chiusa di Benedetta Rossi ha scatenato poi gli applausi dei suoi sostenitori: “Personaggio un ca**o, ok? Quando mi conoscerai di persona allora potrai parlare, imbecille. Io non ho nulla da perdere. Non me ne frega un ca**o di te, della tv e della popolarità, ma gli insulti da uno sconosciuto del ca**o non me li prendo in silenzio, ok?”. Il risultato? Il leone da tastiera ha dovuto rendere privato il profilo, per evitare e contenere i rimproveri e gli insulti dei sostenitori, e non solo, della foodblogger.

benedetta rossi