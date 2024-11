IL TUO UOMO NON TI VUOLE SPOSARE? STATE INSIEME DA ANNI, E NON SI DECIDE? ACCAMPA OGNI SORTA DI SCUSE? ANCHE DAVANTI ALL’IPOTESI DI UNA CONVIVENZA SERIA? - BARBARA COSTA: “CHI VUOLE SAPERE IL MOTIVO SINCERO DI TALE DISINTERESSE, PUÒ TROVARNE UNO O PIÙ NELLE RISPOSTE CHE DANNO GLI UOMINI IN ANONIMATO IN CHAT, SE POSTI DAVANTI ALLA QUESTIONE ALTARE. ATTENTE, TANTA SINCERITÀ POTREBBE FARVI MALE…”

Barbara Costa per Dagospia

Il tuo uomo non ti vuole sposare? State insieme da anni, e non si decide? Ti accampa ogni sorta di scuse? Anche davanti all’ipotesi di una convivenza seria? Chi vuole sapere il motivo SINCERO di tale disinteresse, può trovarne uno o più nelle risposte che danno gli uomini in anonimato in chat, se posti davanti alla questione altare. Attente, tanta sincerità potrebbe farvi male…

Io uomo non mi sposo perché:

- Non ho nessuna intenzione di firmare una cambiale in bianco a vita, e per vita ci va compreso pure il divorzio.

- Io non mi sposo finché non cambiano la legge sul divorzio, che è sempre e troppo a favore delle mogli.

- Io non mi sposo né convivo perché la casa è mia, di proprietà, me l’hanno comprata mamma e papà, i quali mi ci pagano le bollette, e mamma pulisce e mi fa pure la lavatrice.

- I soli uomini che si sposano lo fanno perché gli serve una badante.

- Io non mi sposo perché c’è troppa f*ga in giro.

- Io mi sposerò quando di f*ga in giro per me ce ne sarà molta di meno.

- È una caz*ata sposarsi perché prima o poi sentirai il bisogno di cambiare p*ssera, quindi tanto vale…

- Si sposa chi non riesce a ficcarlo da nessuna parte, e così si sistema.

- Perché devo sorbirmi le lagne quotidiane e le insicurezze di una moglie!? Diverso è sopportarla ogni tanto da moroso.

- Se ti sposi finiscono i p*mpini, lo dicono tutti gli uomini sposati.

- Dopo un po’ finisce pure il sesso, non solo i p*mpini, lasciatelo dire da chi è sposato e separato come me.

- Quasi tutti quelli sposati finiscono a tr*ie, indovina perché.

- Sposarsi era un obiettivo delle vecchie generazioni: prima la società imponeva il modello dell’uomo realizzato se sposato entro i 30 anni. Ora il modello è il 50enne palestrato che si fa la f*ga che vuole.

- Prima ti sposavi perché lo facevano tutti. Ti si sfasciava la comitiva, e ti sposavi per non rimanere solo, e così eccoti a romperti le p*lle con uscite solo a 4 con altri sposati come te.

- Il matrimonio è un legame economico che spesso si rivela per noi uomini un pessimo affare. Tuttavia in Italia sposarsi fa parte del nostro bagaglio culturale, delle nostre tradizioni.

- Ti puoi pure sposare perché innamorato pazzo, ma poi l’innamoramento finisce, e capisci chi ti sei messo accanto.

- Ho visto troppa gente sposarsi tanto per fare, o per dovere, o per fare contenti i genitori. Ci può essere chi lo fa perché ci crede veramente, ma oggi sono mosche bianche.

- Tutti gli sposati ti dicono che nella vita a 2 bisogna fare tanti compromessi, e che devi pazientare e sopportare. Perché lo devo fare, non mi va, non fa per me.

- Io sposarmi lo vorrei pure, però poi ognuno a casa sua!

- Io non mi sposo perché sono sano di mente.

- Io non mi sposo perché sono egocentrico e non voglio condividere niente con nessuno.

- Oggi conviene sposarsi solo se lei guadagna mooolto più di te.

- Io mi sposo prima di diventare vecchio, ma la casa la intesto a lei, e lavora lei, il mutuo se lo accolla lei, io voglio fare il mantenuto come hanno fatto le donne per secoli.

- Io penso che gli unici matrimoni possibili sono tra due o molto poveri o molto ricchi. E non è detto che duri. E comunque io non rientro nelle due categorie.

- Io non mi sposo perché oggi la fedeltà è diventata impossibile per entrambi.

- Perché devo chiudermi in una gabbia pagando per farlo?

- Sposarmi!? Dimmi tu come si fa a sc*parsi sempre la solita che magari con gli anni invecchia acida e male, trasandata e cozza.

