TURCHI, NON SOLO KEBAB – RINGRAZIATE LA MADRE DI PIER SILVIO BERLUSCONI SE CANALE5 SI È TRASFORMATA IN UNA EMITTENTE DI ISTANBUL: QUESTA ESTATE PIERDUDI HA RACCONTATO DI AVER COMPRATO TUTTE LE SERIE TURCHE IN CIRCOLAZIONE PER FAR FELICE LA MADRE, MA IL SUCCESSO RISCOSSO E' MONDIALE GRAZIE A TRAME SEMPLICI E RUOLI CODIFICATI (BYE BYE WOKE, FEMMINISMI E BODY POSITIVE) - LA DOMANDA DI "DIZI", COME SI CHIAMANO LE SOAP IN TURCHIA, È CRESCIUTA DEL 184% TRA IL 2020 E IL 2023 – IL PAESE È DIVENTATO UNO DEI PRINCIPALI ESPORTATORI DI SERIE, TERZO DOPO STATI UNITI E GRAN BRETAGNA E…

Estratto dell’articolo di S. Fum. per "la Repubblica"

pier silvio berlusconi

Si sa che i figli maschi per far contente le madri farebbero qualunque cosa. L’invasione delle serie turche su Canale 5? Segreto svelato questa estate, quando l’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, racconta le visite alla mamma Carla Dall’Oglio in Costa Azzurra: «La trovo che guarda le serie turche. Mi dice: “O ti siedi e la vedi con me o torni un’altra volta”». C’è chi porta un dolce, chi un mazzo di fiori, Berlusconi per omaggiarla ha fatto shopping di fiction: «Ho detto ai miei: “Comprate tutte le serie turche che ci sono in giro”». Detto fatto.

Amori contrastati tra giovanotti benestanti e belle ragazze di classe inferiore, o viceversa, orfani in cerca di riscatto, single in cerca del vero amore, fanciulle abbandonate sull’altare che scoprono di essere vittime di un sortilegio, innocue signore che si trasformano in assassine, segreti venuti dal passato, tira e molla estenuanti: le trame si ripetono sempre un po’, ma piacciono.

carla dall’oglio pier silvio berlusconi

[…] Le dizi — abbreviazione di televizyon dizileri — come si chiamano in Turchia, sono un fenomeno mondiale.

Addio care vecchie telenovele. Mediaset ha intercettato i gusti del pubblico, evidentemente alla ricerca di batticuore e happy end, e ha moltiplicato l’offerta. In day time, Endless love e My home my destiny e, in prime time, ancora Endless love e La rosa della vendetta. […] La domanda globale di dizi è cresciuta del 184% tra il 2020 e il 2023.

my home my destiny 5

La Turchia è diventato uno dei principali esportatori di serie, terzo dopo Stati Uniti e Gran Bretagna. […]

Dal 2016 a oggi, Canale 5 trasmette 14 dizi. Tra queste, Terra amara con Furkan Palali, che diventa un caso. Debutta il 4 luglio 2022, conquistando il grande pubblico: in day time segna il 26% di share e in prime time supera i 3 milioni di spettatori.

la rosa della vendetta 4

La rosa della vendetta, partita in prime time la scorsa estate su Canale 5, il 13 ottobre ha vinto la sfida degli ascolti (con oltre 2 milioni e mezzo di spettatori), la domenica. Endless love dal day time è stata promossa in prime time, dove sfiora i 2 milioni e mezzo di spettatori.

Se Montalbano ha fatto riscoprire la Sicilia, le dizi hanno rilanciato Istanbul, meta ambitissima. E, parallelamente, è nato il divismo: Can Yaman, ( Bitter sweet, DayDreamer, Mr. Wrong), sarà il prossimo Sandokan per la Rai, E Hilal Alt?nbilek, alias Züleyha, l’eroina di Terra amara, a giugno su Vogue Turkey ha parlato della sua brillante carriera. […]

my home my destiny 3 la rosa della vendetta 2 my home my destiny 1 endless love 1 endless love 2 endless love 3 endless love 4 la rosa della vendetta 1 la rosa della vendetta 3 my home my destiny 2 my home my destiny 4