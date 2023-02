Ivan Rota per Dagospia

mr rain

Mr. Rain, in gara a Sanremo non ama Parlare della sua vita privata. Solo un gossip nel 2020: il suo nome venne citato nella casa del GfVip. Il motivo? Durante l’edizione con Elisabetta Gregoraci tra i concorrenti, quest'ultima aveva ricevuto un aereo con un messaggio che citava una delle canzoni del rapper. Per questo, molti avevano pensato che ci fosse del tenero tra di loro e che quindi quella potesse essere una dedica per lei. Mr. Rain, però, era intervenuto per chiarire il tutto: “Mi sono ritrovato in una bolla di gossip senza aver fatto nulla. Elisabetta l’ho conosciuta due anni fa a Battiti Live”

Ma chi ha deciso di mandare Tananai a Sanremo dopo i successi avuti? “L’anno scorso sono arrivato 25mo, all’ultimo posto. Ma non è vero che non si può fare peggio. Quest’anno ci sono 28 cantanti quindi ci sono ben tre possibilità di fare peggio”. Tananai affronta con ironia il ritorno in gara a Sanremo 2023 con ‘Tango’, ad un anno da quell’ultimo posto con ‘Sesso Occasionale’

Una nota sulla canzone di Elodie per Sanremo 2023 pare che il testo di Due (questo è il titolo) parli di una relazione finita male con frasi come “Sapessi dirti basta / ma il cuore danza / per me le cose sono due / lacrime mie o lacrime tue.” Il pezzo pare dedicato al suo ex Marracash in cui si nota anche il rimpianto per la fine della loro storia d’amore. Ora Elodie é felice con Andrea Iannone che sarà con lei al Festival. Lei sarà vestita dalla Maison Valentino.

elodie

Clara Chia Marti, l’amante di Piqué, sarebbe finita in ospedale per attacchi d’ansia e sarebbe ricoverata al Quirònsalud Hospital a Barcellona. Lo stress potrebbe essere dovuto all’interesse mediatico delle ultime settimane, in cui la ventitreenne è stata accusata più volte di aver distrutto il matrimonio tra Shakira e Piquè con una relazione extraconiugale che andava avanti da più di due anni. Ora ci attendiamo una nuova canzone di Shakira su questo nuovo episodio della telenovela dell’anno.

elodie 2

Non nominate il nome dei Rodriguez invano. Mi sa che Antonino Spinalbese, al GF Vip, non solo non puó parlare della sua ex Belen Rodriguez ( tanto ci pensa Alfonso Signorini ), ma nemmeno dei di lei parenti. Appena ha fatto il nome di Belen, ha subito detto di aver sbagliato. Inoltre se ne é stato zitto quando Edoardo Tavassi ,alla domanda su quale concorrente dei reality non avrebbe più voluto incontrare, ha risposto: “Un concorrente che non vorrei mai più vedere del vecchio reality (L’Isola dei Famosi) che ho fatto? Jeremias Rodriguez senza ombra di dubbio.”

Gianluca Benincasa non ha preso bene il fatto che non dovrebbe più entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Alla base della decisione ci sarebbero il parere degli psicologi che seguono i concorrenti e strascichi legali.Così Benincasa, ex di Antonella Fiordelisi, ha iniziato a “sbroccare” su Instagram.

elisabetta gregoraci

A proposito di Edoardo Donnamaria, attuale fidanzato/non fidanzato di Fiordelisi, posta: “ Antonella è molto discutibile come concorrente, ma questo di uomo non ha nulla. Secondo me doveva essere l’unica volta che la figlia non doveva ascoltare quel pagliaccio del padre. Un coniglio arrapato che ha fatto sempre il cagnolino, ora si sta svegliando perché come una pecora segue il gregge contro chi doveva essere “la donna della sua vita”.

E contro Stefano Fiordelisi, padre di Antonella, ecco cosa pensa il Benincasa:”Papi SF hai collezionato un altra figura di merda ed hai convinto tua figlia a fare un percorso che ormai le chiuderà anche le porte della tv. Ma in fondo hai visto in lui( si riferisce a Edoardo Donnamaria) all’inizio un po’ te, sottomesso alla donna, vigliacco nel prendere una posizione nel gruppo e infamia nel tramare (come lui sta facendo adesso) alle spalle delle persone. Diciamo che è la tua fotocopia di uomo di spessore!”. Ma ripensaci GF Vip e fallo entrare…

Clementino é sicuramente un bravo cantante, ma a The Voice Senior mostra più la sua vocazione di intrattenitore, anzi di animatore di villaggi turistici . Cori, ola da stadio, salta sulle sedie. Anche Loredana Berté , sua estimatrice, ieri sera lo invitava a calmarsi. Ecco, anche meno.

antonella fiordelisi

Nikita Pelizon, la fatina (o streghetta ?) del GF Vip frigna di nuovo perché Luca Onestini le piace ancora nonostante lui l’abbia sfanculata piú volte. “La ragazza di Trieste”, oltre a dire che le fa salire gli estrogeni, aggiunge: “Mi fa stare male il fatto che sia stata una cosa intensa e una cosa che stava nascendo. Ma non ce la facevo più perché non mi faceva stare bene, era una cosa troppo criptica. E quindi sto male per quanto non mi piaccia che dica un sacco di bugie bianche e non mi piaccia il suo fatto di camminare come se fosse il più figo del mondo. Però, nonostante tutto, mi piace. E quindi sto ancora male”. Si, la Pelizon sta male davvero…

antonella fiordelisi

Sara Tommasi, dopo un lungo periodo passato in clinica a causa del suo disturbo bipolare e dopo il film porno che fu costretta a girare, ha ritrovato la serenità con il marito Antonio Orso. Oggi la coppia, come ha detto la Tommasi a One More Time, vive a Sharm el-Sheikh dove ha comprato una casa

Cos’è l’amore? Rispondono 46 persone, per ricomporre Altri Comizi d’Amore in onore di Pier Paolo Pasolini. Ne è uscito un composit di testimonianze raccolte da Massimiliano Finazzer Flory, che firma la regia di questo docufilm realizzato in collaborazione con Rai Cinema.Il film offre voce e volto a un Paese che crede nella diversità con volti sconosciuti e volti che l’hanno conosciuto come Blasco Giurato, Ornella Vanoni, Fulvio Abbate, Maria Rita Parsi. Girato tra Roma,Milano, il Veneto e il Friuli , é stato presentato in anteprima al Teatro Pasolini di Casarsa della Delizia, il paese dove il grande poeta è sepolto.

sara tommasi sara tommasi in studio di registrazione sara tommasi instagram antonella fiordelisi antonella fiordelisi antonella fiordelisi 3 antonella fiordelisi pique clara chia marti