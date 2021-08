TUTTE ETERO FINO A QUANDO NON INCONTRANO LA BELLUCCI - CAROLE BOUQUET, CO-PROTAGONISTA DI “LES FANTASMES” INSIEME ALL'ATTRICE ITALIANA, SI BAGNA: “IO CHE SONO STRETTAMENTE ETEROSESSUALE SONO TRISTE PER NON AVER AMATO NELLA MIA VITA ANCHE LE DONNE. MONICA È STATA UNA DELLE RAGIONI PER CUI HO ACCETTATO IL RUOLO” – LA BELLUCCI: “CAROLE EMANA UNA FORMA DI MISTERO CHE MI SEDUCE TERRIBILMENTE” - IL FILM RACCONTA LA STORIA DI DUE DONNE CHE SI ECCITANO ALLA VISTA DI PERSONE CHE MUOIONO E FANNO SESSO NEI CIMITERI... – VIDEO

Interpretano una coppia omosessuale. E già è sorprendente, comunque una novità per due star del cinema come Monica Bellucci e Carole Bouquet, insieme per la prima volta su un set. Non solo: le due donne si eccitano sessualmente alla vista di persone che conoscono e che muoiono (è pura necrofilia, detta anche thanatophilia).

Nel film Les fantasmes, dei due fratelli francesi Stéphane e David Foenkinos, Monica (56 anni) e Carole (64) si ritrovano addirittura a fare l'amore in un cimitero, dopo il funerale di un caro defunto. È uno dei sei episodi del lungometraggio, uscito in Francia nei giorni scorsi, che esplora una serie di fantasie sessuali, tra cui quella legata alla morte. I Foenkinos sono riusciti a coinvolgere pure altre star d'Oltralpe, come Nicolas Bedos, Karine Viard e Denis Podalydès.

Ma, come si può immaginare, si parla soprattutto dell'accoppiata Monica-Carole (tanto più che funziona davvero e il loro episodio alla fine fa ridere tantissimo). Le due attrici hanno voluto chiarire una serie di cose in un'intervista comune al settimanale Paris Match. Imbarazzate per le scene dove si baciano e durante le scene più intime?

Monica: «Dipende davvero dal partner con chi s'interpretano. In questo caso è stato tutto molto semplice e divertente». Aggiunge : «Ho fatto questo film, perché volevo baciare Carole». «Io che sono strettamente eterosessuale — precisa la Bouquet -, sono triste per non aver amato nella mia vita anche le donne». Le due non si conoscevano prima del film, si erano giusto incontrate qualche volta. Ma avevano voglia di lavorare insieme (Carole: «La presenza di Monica al mio fianco è stata una delle ragioni per cui ho accettato questo ruolo»).

Sono diverse. Mediterranea e soffice la Bellucci. All'apparenza fredda, classica e borghese la Bouquet (»È l'immagine che ho e non corrisponde assolutamente a quello che sono - specifica -. Ma non ci posso fare niente, inutile lottare»). Entrambe sono state delle Bond girls (ma Carole aveva 22 anni, Monica 50). Da giovani, bellissime, erano entrambe molto timide e non completamente consapevoli del loro fascino (soprattutto la Bouquet, quando a vent'anni recitò nel suo primo film, Quell'oscuro oggetto del desiderio, di Luis Buriuel).

Sta di fatto che le due si sono trovate benissimo insieme e hanno fatto capire che ci sarebbe già in preparazione un nuovo progetto insieme. «Lei parla e sorride molto - spiega Monica - ma emana sempre una forma di mistero, che mi seduce terribilmente». Della Bellucci, la Bouquet dice che vorrebbe la nazionalità: «Vorrei così tanto essere italiana».

D'altra parte, trascorre già una parte dell'anno a Pantelleria, dove produce passito, olio d'oliva e capperi. Monica: «Ho provato tutti i suoi prodotti della terra». La Bellucci all'inizio aveva paura di una storia legata alla necrofilia. Hanno girato nel settembre dell'anno scorso «e allora la morte era talmente presente. Ma Stéphane Foenkinos mi ha rassicurata. Mi ha parlato di una commedia nera, dolceamara, dissacrante».

Il film è tutto così, anche gli altri episodi, in bilico tra il cinismo di un certo cinema francese e il «politicamente scorretto» della tradizione della commedia all'italiana. In realtà Les fantasmes s'ispira a un film dell'australiano Josh Lawson, If You Love Me, uscito nel 2014, anche se i Foenkinos hanno rivisto decisamente trama e dialoghi di vari episodi. Hanno incontrato psicologi e psichiatri per comprendere queste fantasie sessuali, reali e plausibili, ma davvero originali e a tratti imbarazzanti.

Si va dai giochi di ruolo «classici» (l'uomo che si tra-veste da poliziotto) alla so-rofilia, l'eccitazione scatenata dalla sorella della partner, o la dacrifilia, quando il piacere sessuale deriva dalla vista di un individuo che piange. Si ride molto guardando il film, a tratti si resta sbigottiti. Di sicuro non ci si annoia mai.

