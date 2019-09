TUTTE LE SERIE DA TENERE D'OCCHIO QUESTA STAGIONE -'' EUPHORIA'' IN ARRIVO SU SKY, NEGLI USA HA FATTO GRIDARE ALLO SCANDALO LE ASSOCIAZIONI DEI GENITORI PER UN RECORD: 30 PENI IN UN'UNICA SCENA (FOTO NON CENSURATE) - L'ATTESA È ANCHE PER ''WATCHMEN'', FIRMATA DAL CREATORE DI ''LOST'' E BASATA SUI MITICI FUMETTI - POI TORNA L'IDEA DI STEFANO ACCORSI CON ''1194'' - SU NETFLIX ''THE POLITICIAN'' E ''THE CROWN'', SU AMAZON PRIME GRANDI RITORNI. MENTRE SAVIANO E SORRENTINO…

Edoardo Balcone per il “Fatto quotidiano”

watchmen la serie

Segnatevi questo titolo: Euphoria . Creata da Sam Levinson per Hbo, negli Stati Uniti ha fatto gridare allo scandalo le associazioni dei genitori per le immagini troppo esplicite (30 peni in un' unica scena): scommettiamo che qualcuno protesterà anche in Italia? Proprio i teen drama sono il genere su cui i grandi network si stanno dando battaglia. Ed ecco che Netflix risponde a Hbo con il ritorno di Baby , ma soprattutto con la seconda stagione della britannica The End of the F***ing World , prevista per novembre.

La più attesa in assoluto è Watchmen , firmata dal creatore di Lost David Lindelof e basata sui supereroi dei fumetti DC Comics. Atterrerà su Sky Atlantic il 21 ottobre, in contemporanea con gli Usa.

the politician

Dal 4 ottobre, sempre su Sky, si chiude con 1994 la trilogia su Tangentopoli: dopo Mani Pulite, è il momento della discesa in campo di Berlusconi. Dagli intrighi di potere italiani a quelli americani. Dal 27 settembre sarà su Netflix The Politician , serie firmata da Ryan Murphy, che tornerà anche con la seconda stagione di Pose .

Amazon Prime Video si è tenuta i titoli più importanti per la fine del 2019. Dopo Undone e Modern Love , tornano i tre titoli di punta: la seconda stagione di Jack Ryan , la quarta de L' Uomo nell' Alto Castello e il terzo capitolo de La Fantastica signora Maisel (cinque nomination agli Emmy).

the politician

Capitolo grandi ritorni: sui canali Fox arrivano i nuovi episodi di due delle serie più longeve e seguite, The Walking Dead e Grey' s Anatomy . Torna anche The Crown , su Netflix dal 17 novembre, con Olivia Colman nei panni della regina Elisabetta. E a inizio novembre comincia su Sky Atlantic Caterina la Grande , protagonista Helen Mirren.

Se The Witcher , la nuova serie fantasy di Netflix che è stata accostata al Trono di Spade, sarà disponibile entro l' anno, Sky si è tenuta i botti per l' inizio del 2020: prima The New Pope di Sorrentino, poi ZeroZeroZero dal romanzo di Roberto Saviano e His Dark Materials da Philip Pullman. Ma a quel punto il terremoto sarà già arrivato. Sì perché da novembre debutteranno due nuove piattaforme, Apple Tv+ (il titolo più atteso è The Morning Show ) e Disney+ ( The Mandalorian ). E il panorama non sarà già più lo stesso.

euphoria watchmen la serie the politician euphoria euphoria