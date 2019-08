5 ago 2019 18:30

TUTTI A CAPRI! – LA BOMBASTICA HEIDI KLUM SI SPOSA PER LA SECONDA VOLTA CON IL SUO TOY BOY TOM KAULITZ NELL’ISOLA DI TIBERIO: I DUE AVEVANO GIÀ CELEBRATO LE NOZZE A FEBBRAIO, MA HANNO DECISO DI FARE IL SOLITO PARTY ESCLUSIVISSIMO SUL SOLITO MEGAYACHT – GRAN PARATA DI VIP ANCHE PER MAGIC JOHNSON, CHE SEMPRE A CAPRI HA FESTEGGIATO (IN ANTICIPO) I SUOI 60 ANNI – VIDEO E FOTO