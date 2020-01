TUTTI CONTRO AMADEUS: LA BELLUCCI DÀ FORFAIT A SANREMO (MA NON SAREBBE LEGATO ALLE FRASI) E LA HUNZIKER SI UNISCE AL PLOTONE E CI FA ADDIRITTURA UN VIDEO: ''DOBBIAMO INVERTIRE UNA CULTURA SBAGLIATA'' - MA SU TWITTER QUESTA PRESA DI POSIZIONE NON È COSÌ BENE ACCETTA: ''MICHELLE HA FATTO ZELIG PERCHÉ MOGLIE DI RAMAZZOTTI, HA INIZIATO MOSTRANDO IL CULO NELLA PUBBLICITÀ DI ROBERTA. ED È LA HUNZIKER ANCHE GRAZIE A QUESTE COSE. E ORA DATEMI DEL SESSISTA''

MONICA BELLUCCI

SANREMO: MONICA BELLUCCI, "NON CI SARÒ"

(ANSA) - Monica Bellucci dice no al festival di Sanremo. Attraverso il suo ufficio stampa l'attrice dichiara: "Il signor Amadeus ed io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme. Purtroppo per cause maggiori non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel Festival a lui e al suo team e spero in un'altra possibilità nel futuro". Secondo quanto si apprende il forfait della Bellucci non sarebbe da collegare alle polemiche sul festival di questi giorni, né a incomprensioni sul suo cachet.

Michelle Hunziker

@m_hunziker

Ho pensato molto a quello che è successo in questi giorni... per fortuna siamo in tanti a cercare di invertire una cultura sbagliata rispetto alla percezione che hanno le donne in questo paese... ma evidentemente non basta. Avanti tutta!! #sanremo2020

antonella clerici amadeus diletta leotta

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

Hunziker fa la ramanzina ad Amadeus perché maschilista. Qui intanto sono 2 anni che ho chiesto i bilanci di Doppia Difesa e non se ne vede l’ombra. Sarebbe corretto continuare a parlare di questi temi avendo prima chiarito l’attività della sua fondazione.

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

MICHELLE HUNZIKER

Michelle Hunziker si dissocia da Amadeus ma non da Muccino (che lei ha ospitato sul palco dell'Ariston). Quest'ultimo poteva essere pure innocente ma se tu sei a sostegno delle donne, conosci le loro storie di violenza, e c'è una donna che lo accusa quanto meno ne stai fuori.

Giuseppe Candela@GiusCandela

bisio hunziker 2

Dai Michelle, tra colleghi è sgradevole. Il tono, il gobbo che legge mentre parla. Due riflessioni per cui mi potete dare del sessista: Hunziker ha fatto Zelig perché moglie di Ramazzotti, ha iniziato mostrando il culo nella pubblicità di Roberta. Prego.

Giuseppe Candela@GiusCandela

Praticamente la Hunziker è stata una Novello, una Rodriguez e una Leotta. E oggi è la Hunziker anche per il suo passato da Hunziker.

ramazzotti hunziker

BubinoBlog@bubinoblog

Come mai Michelle Hunziker non ha fatto un video di indignazione anche durante la campagna tv della sua Striscia contro Alessia Marcuzzi? Un attacco per mesi ad una donna e ad una collega di rete, passato nel silenzio. Altro che il pretestuoso attacco ad Amadeus...! #Sanremo2020

michelle hunziker spot roberta

AladinoAA@Aladino_Rm

In risposta a @m_hunziker

Se il tuo impegno a invertire la cultura maschilista arriva soltanto quando scrivi un tweet per la frase (maldestra ma in buona fede) detta da Amadeus, vuol dire che non ti impegni abbastanza.

Niklaus@Niklaus_R

In risposta a

@m_hunziker

Comunque questa gogna mediatica contro Amadeus ed il suo #Sanremo2020 è senza pari. Sembra che tutti aspettassero un suo passo falso per distruggerlo. BOH. Buone cose!

