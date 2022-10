TUTTI CONTRO LA FERRUZZI! “DEVO SBUCCIARE LE BANANE COL CULO? MI HAI STRACCIATO IL CAZZO, MALEDUCATA” – AL "GF VIP" LA SBROCCATA DELL’EX TRONISTA DANIELE DAL MORO (CHI?) CONTRO LA TRANS ELENOIRE FERRUZZI, CONVINTA CHE LUI SI VERGOGNI DI QUELLO CHE PROVA PER LEI (CIAO CORE!) – MARCO BELLAVIA CHIEDE LA SQUALIFICA DELLA FERRUZZI PER AVER DETTO CHE NIKITA PORTA SFIGA - POI CI SI È MESSA ANCHE EVA GRIMALDI. IN UN COMMENTO POI CANCELLATO HA DEFINITO LA FERRUZZI “UOMO DI MERDA” – VIDEO

LA SFURIATA DI DANIELE DAL MORO Dopo giorni di tensione tra Daniele Dal Moro e Elenoire Ferruzzi, i due si trovano in giardino e dopo diverse frecciatine scatta il litigio.#gfvip #gfvip7 #gfvip2022 #vipponi pic.twitter.com/KwnLDK3Llb — ?Angelo ? (@Ang_Gulino) October 27, 2022

Ivan Rota per Dagospia

Quando ha parlato , dopo essere uscito dalla casa, con i suoi ex colleghi del GF Vip, Marco Bellavia ha dato loro un consiglio: “Da questa brutta esperienza cerchiamo di trarne qualcosa di bello.

Vivete il gioco in maniera positiva, fate qualcosa di costruttivo“. Loro hanno iniziato subito a litigare. Bellavia ora chiede che Elenoire Ferruzzi venga squalificata . Per il mental coach de’noantri la trans dovrebbe lasciare la casa : “Dopo quel che ho visto al GF Vip voglio sbilanciarmi e consigliare la squalifica per Elenoire Ferruzzi. Il rispetto è la prima regola di una convivenza tra individui.

Elenoire ha detto anche: ”Nikita porta sfortuna”. Si torna indietro di 60 anni. Non ci siamo proprio. Per me Elenoire Ferruzzi squalificata. Meno male che dovevano fare qualcosa di costruttivo… Sputare ridere di altri e bullizzare non è proprio quello che intendevo“. E poi ci si è messa anche Eva Grimaldi: in un commento poi cancellato ha definito la Ferruzzi “uomo di merda”.

Elenoire è convinta che Daniele Del Moro sia interessato a lei, odia Nikita perché si è avvicinata a lui e, nonostante alcuni gieffini tentino di farle capire che é solo un suo film, lei dice:”Ci sono abituata, tanto non lo direbbe mai. Guarda che gli uomini nemmeno se li metti sotto tortura direbbero ‘sì sono attratto da una come lei’. Quell’altro era fidanzato ( Luca Salatino) e questo? L’altro aveva la scusa che era fidanzato. Daniele quale cazzata tirerà fuori? Come volevasi dimostrare passerò per matta.” Neanche Pedro Almodóvar poteva riscrivere questo remake demenziale di Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Portatela via finché si è in tempo.

GF VIP, DANIELE FURIOSO CON ELENOIRE

Da davidemaggio.it

E litigio furente fu. Dopo giorni di insinuazioni da parte di Elenoire Ferruzzi, certa del fatto che fosse interessato a lei, Daniele Dal Moro è definitivamente sbottato, al Grande Fratello Vip, contro la coinquilina, respingendo tutte le sue accuse e sottolineando, per l’ennesima volta, di non averle dato modo di pensare che tra di loro ci fosse altro che una semplice amicizia.

A innescare la tensione ci ha pensato Elenoire, che ha lanciato una vera e propria stoccata a Daniele:

“Perché non vai a dire di toglierti dai confessionali perché così eviti di vergognarti domani“.

Oltre ad ammettere di non vergognarsi mai perché è ben consapevole di ciò che fa, Daniele ha subito messo i puntini sulle i:

“Sei tu che fai i confessionali urlando, non io. E se mi parlavi magari sapevo di cosa si trattava, invece non mi vuoi parlare; è un’incognita”.

Infastidito da Elenoire, intenzionata a rimandare il confronto nella diretta di stasera, Dal Moro è dunque sbottato definitivamente:

“Con me, tanto, devi stare attenta a quello che dici perché, ti assicuro, pietà per te non ce ne ho più. Perché mi sono comportato sempre bene e ho preso solo m*rda, quindi ti assicuro che non me ne sto in silenzio“.

All’ennesima replica dell’urlante Ferruzzi – “Queste sono parole che dovrei dire io, non tu” – l’ex tronista ha ulteriormente replicato:

“Ma cosa ti ho fatto io? Allora, visto che sei brava a mettermi m*rda in bocca e mi hai stracciato il c*zzo, che cosa ti ho fatto io? Ma dimmi cosa ti ho fatto? (…) Fai tanto finta di avere le p*lle e invece non ce le hai. Dimmi cosa ti ho fatto! Mi urli in faccia da quattro giorni, ma vattene a quel paese, maleducata! (…) Tu sai solo urlare e con te urlo sopra perché è l’unica cosa che sai fare, hai capito?“.

Appena la coinquilina gli ha recriminato di non averla mai ascoltata, Daniele ha abbandonato del tutto la via della diplomazia:

“(…) Passo le giornate a venire a chiederti che cos’hai, mi hai rotto i c*glioni, hai capito? Non ti ho mai fatto niente e sai solo inc*zzarti per nulla. Ma vaff*nculo. (…) Pensi di farmi paura perché urli?“.

Dopo aver spiegato di non avere timore di affrontarla in puntata perché “male non fare, paura non avere“, visto che “non è che perché sono buono, calmo e tranquillo allora sono un c*glione“, Daniele si è indispettito maggiormente di fronte al muro della Ferruzzi :

“Te l’ho chiesto tre volte (che cosa avessi contro di me, ndDM). Allora io sono bravo e buono finché non mi inc*zzo, te l’ho detto cento volte. Hai capito? (…) Allora io cosa posso fare più di chiederti che cos’hai e se tu non me lo vuoi dire? Dimmi, che cosa devo far? Sbucciare le banane col culo?”.

ha concluso Daniele, mentre Elenoire ha posto l’accento su quanto successo con alcuni coinquilini, sottolineando ancora una volta che Dal Moro ha paura di ammettere di essere interessato a lei, riferendosi anche a quanto successo a inizio gioco con Luca Salatino:

“Con Daniele ci sono state confessioni, tenerezze e molto altro. Lui si è confidato tanto. Baci, cose, toccamenti. Questo discorso per Antonino e Ginevra va bene e per me no? A prescindere nessun uomo deve avere un’attrazione per me. Perché dovete mettere in dubbio la veridicità di quello che io dico? Questa è già la seconda volta che lo fate. Questa è una cosa che mi fa diventare pazza! Allora perché io non metto in dubbio gli altri rapporti. Tutte le volte che io dico una cosa ‘però, forse, però’“.

Una ferma convinzione da parte di Elenoire, che ha asserito di non aver equivocato i segnali, precisando quanto Daniele le abbia dato modo di pensare che tra loro potesse nascere qualcosa e che non è giusto che “mi fate passare per pazza che mi innamoro alla prima carezza“. Teoria supportata da Giaele De Donà e Wilma Goich, pronte a dire di aver visto dei baci a stampo tra Elenoire e Dal Moro, che quest’ultimo avrebbe dovuto evitare visto come, in passato, la donna ha frainteso una “toccata di gamba” da parte di Luca. Daniele, anche di fronte alla rimostranze di Giale, ha però tagliato corto:

“Non l’ho mai illusa, non ho fatto nulla di strano. Non ho mai detto che l’amavo o cose esagerate. (…) A me dispiace perché pensavo di avere una persona valida, un’amica da portare fuori da qui. (…) Lei voleva passare tanto tempo con me e io avevo già limitato. Io cercavo anche di non stare solo con lei. Di notte rimanevamo soli in 3 o 4 e io chiamavo Edoardo per non restare solo con lei. Più di così cosa devo fare?”

