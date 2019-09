TUTTI MORIMMO A STENT - BANDERAS LASCIA HOLLYWOOD PER SEMPRE E TORNA IN SPAGNA: ''L'INFARTO MI HA CAMBIATO LA VITA. DOPO L'INSERIMENTO DI TRE STENT, UN'ANZIANA INFERMIERA MI HA DETTO 'A BREVE TI SENTIRAI TRISTE E DIVERRAI PIÙ EMOTIVO'. HO PENSATO: 'FIGURATI SE CADO IN DEPRESSIONE PROPRIO ORA CHE MI SONO SALVATO'. INVECE AVEVA RAGIONE. E PER QUESTO HO DECISO DI… - MIA MADRE ALL'INIZIO PENSAVA INTERPRETASSI SOLO IMBARAZZANTI STORIE DI SESSO''

Alessandra De Tommasi per www.leggo.it

ANTONIO BANDERAS

«L’infarto mi ha cambiato la vita»: Antonio Banderas non ama i giri di parole e confessa paure e sogni al Festival di Toronto, in occasione della premiere di Panama Papers, dal 18 ottobre su Netflix (qualche giorno fa a Venezia). «Ho capito che Hollywood non fa per me – aggiunge – e ho trovato il modo più romantico e incosciente di usare i risparmi». A Malaga, la città natale, ha comprato il Teatro del Soho Caixabank che il 14 novembre apre i battenti con A Chorus Line.

Perché torna a casa ora?

ANTONIO BANDERAS

«Quando sono arrivato negli States mi hanno detto: “Rassegnati, ti daranno solo ruoli da cattivo”. Si sbagliavano al punto che ho anche portato fortuna ad altre attrici, come Salma Hayek e Catherine Zeta-Jones, entrambe invitate a Malaga a parlare ai giovani di cosa sia realmente lo show-business».

Lascia momentaneamente il cinema?

«Il teatro è l’amore della mia vita, per me come una donna che ho trascurato troppo a lungo e ora mi reclama. Il momento più felice della carriera è stato infatti sul palco di Broadway per il musical Nine ispirato a 8 e 1/2 di Federico Fellini».

ANTONIO BANDERAS

Perché ha deciso di tornare alle origini?

«In ospedale, doppio l’inserimento di tre stent, un’anziana infermiera mi ha detto: “A breve ti sentirai triste e diventerai più emotivo”. Ho pensato: “Figurati se cado in depressione proprio ora che mi sono salvato”. Invece aveva ragione e Pedro Almodovar si è accorto subito della mia fragilità sul set di Dolor y gloria (con cui ha vinto la Palma d’oro a Cannes, ndr) e mi ha detto: “Usa quel dolore, non nasconderlo”».

E poi?

«L’immagine hollywoodiana dell’eroe action non sono io, adesso preferisco storie intime europee per smettere di sentirmi come un giocoliere sempre terrorizzato all’idea di far cadere i piatti a terra».

antonio banderas in 'dolor y gloria' 6

Lo è stato?

«A mamma è preso un colpo quando invece di un tranquillo lavoro d’ufficio ho scelto di fare l’artista. Solo con Donne sull’orlo di una crisi di nervi è stata orgogliosa di me, fino a quel momento pensava interpretassi solo imbarazzanti storie di sesso.

Il suo segreto?

«Lavoro senza sosta e amo quello che faccio, dalla moda alla fotografia passando per la musica. L’arte mi fa sentire vivo».

antonio banderas in 'dolor y gloria' 3 antonio banderas e pedro almodovar 2 antonio banderas (2) banderas lago di como antonio banderas (3) antonio banderas nei panni di picasso antonio banderas nei panni di picasso zorro banderas antonio banderas nei panni di picasso antonio banderas banderas durante la domenica delle palme 5 banderas durante la domenica delle palme 7 banderas pacifico marconi giarrusso banderas e papa francesco banderas e papa banderas durante la domenica delle palme 9 banderas e fidanzata in vaticano antonio banderas e nicole kempel deGRISOGONO party Stone Banderas deGRISOGONO party Sharon Stone Antonio Banderas Banderas porta la statua della Vergine Maria deGRISOGONO party Banderas Delevingne Gruosi barilla banderas BANDERAS antonio banderas in 'dolor y gloria' 2