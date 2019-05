2 mag 2019 16:28

TUTTI I TWEET SULLA SOAP DEL SECOLO! - ''TRA UNA SETTIMANA PIÙ CHE AL MATRIMONIO SECONDO ME ASSISTEREMO ALL’ARRESTO'' - ''GAME OF THRONES CAPOLAVORO, MA VOGLIAMO METTERE LA STORIA DI PAMELA PRATI E MARK CALTAGIRONE?'' - ''TRA REATI COMMESSI E PSICOPATOLOGIA PROFONDA, QUESTA FICTION SU È PIÙ APPASSIONANTE DI TANTE SERIE DI NETFLIX. PERVERSIONE'' - ''IO GIÀ ME LA VEDO LA PRATI CHE ASPETTA ALL'ALTARE E ARRIVA ELIANA COI BAFFI FINTI VISTITA DA UOMO''