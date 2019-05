TUTTI I TWEET SULLE STR*NZATE DI ELIANA MICHELAZZO! – “SITUAZIONE SESSUALE? ELIANA MICHELAZZO” – “NEANCHE IL FERNET SOTTO AL LAVELLO RAGGIUNGE IL LIVELLO DEL BINGO” - “‘SCUSATE, IO NON STO NORMALE’. ECCO, QUESTA È L’UNICA COSA VERA CHE HA DETTO FINO AD ORA” - “PRATIFUL È UN FILM DI ALMODOVAR CON ATTORI DI THE LADY” - “HO SOGNATO SIMONE COPPI CHE TROMBAVA CON ELIANA MICHELAZZO PENSANDO A MANUELA ARCURI CHE A SUA VOLTA TROMBAVA CON MARK CALTAGIRONE CHE PENSAVA A PAMELA PRATI MENTRE TROMBAVA CON ALFONSO SIGNORINI TROMBATO DA PAMELA PERRICCIOLO. CONDUCEVA L'ORGIA CARMELITA D’URSO”

Francesco Canino‏ @fraversion

prima puntata di @LiveNoneladUrso 2.796.000 spettatori, 17.1% di share (con chiusura oltre l'una di notte)

puntata sul #Pratigate : 3.916.000 spettatori, 18,0% di share

(con chiusura alle 23.30).

Incredibile, davvero.

#noneladurso

Tiziana Cialdea‏ @cialdea

Monumento a @dagospia3 al posto della statua equestre in Campidoglio, presto!

TheOne‏ @annagrossi3

Dagospia ti amo: due lesbiche ricattatrici e una che è rimasta in mutande per il Bingo...ma quanto è squallida sta storia e soprattutto...COME SPERAVANO DI USCIRNE INDENNI???

#noneladurso

Francesca‏ @francescadoneit

Unica fonte attendibile Roberto D’Agostino

#dagospia #noneladurso

Signor Distruggere‏ @SirDistruggere

Non perdonerò mai Pamela Prati per avermi indotto a sorbirmi stasera la D’Urso.

BITCHYF.IT‏ @BITCHYFit

Capisci che il caso Pamela Prati è diventato di costume quando ti scrivono su whatsapp parenti estranei al trash ed alla tv per chiederti info su Mark Caltagirone

#noneladurso

sBronzo di Riace‏ @sbronzodiriace_

Io parlo del Pamela Prati-gate quanto mi pare proprio come voi parlate di Ru Paul, Got e cazzi e mazzi vari, OKKEY?!

BITCHYF.IT‏ @BITCHYFit

Pratiful è un film di Almodovar con attori di The Lady. #noneladurso

Andrea Conti‏ @IlContiAndrea

Michelazzo:“Ho fatto l’amore virtualmente” in dieci anni. No vabbè ragazzi, ma questa è oltre la follia (e la credibilità) umana

#NonelaDUrso

Francesco Canino‏ @fraversion

“Erano le 4.54 del mattino in un albergo”. Oh, comunque sveglia la Michelazzo che c’ha messo cinque settimane dalla D’Urso più dieci anni che il marito non esiste.

#NoneladUrso

Matteowolk‏ @matteowolk

Pamela Perricciolo lesbicone che si finge uomo per sedurre la Prati, la Michelazzo e altre donne MI SEMBRA LAMPANTE

#NonÈLaDurso

BITCHYF.IT @BITCHYFit

La scorsa puntata è terminata la prima stagione di Black Mirror: Pamela Prati e Mark Caltagirone,

oggi è iniziata la seconda Black Mirror: Eliana Michelazzo e Simone Coppi con tanto di svolta lesbica

#noneladurso

Fran Altomar @FranAltomare

Black Mirror 6x01 - Mark Caltagirone

Black Mirror 6x02 - Silvia Sbrigoli

Black Mirror 6x03 - Simone Coppi

Black Mirror 6x04 - La verità di Eliana Michelazzo a #noneladurso

PEPPI NOCERA‏ @Peppi_Nocera

Lo si digerisca: il futuro sarà avere solamente fidanzati e mariti immaginari. #avanguardia

#NoneladUrso

Fran Altomare‏ @FranAltomare

- Situazione sessuale? - Eliana Michelazzo

#noneladurso

Eva Zuccari‏ @EvaElisabetta

Intanto la prima certezza è che, dopo la chiusura della Aicos, Eliana non potrà reinventarsi come attrice. Poco talento.

#NoneladUrso

BITCHYF.IT‏ @BITCHYFit

Vogliamo la macchina della verità dall’Alabama per Eliana Michelazzo #noneladurso

Francesco Canino‏ @fraversion

vacanza finte, telefonate finte, un marito finto, una famiglia social inesistente. Non fa più ridere questa storia. Solo uno psichiatra può dare un nome alla patologia di cui soffre Eliana Michelazzo.

#nonèladurso

Anna Maria‏ @anna96_amoroso

La cosa sconvolgente non è che Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo sono lesbiche, più che altro la Prati che ha debiti a causa del bingo #noneladurso

Trash Italiano‏ @trash_italiano

- cosa vuoi fare da grande? - INDEBITARMI CON IL BINGO

beatrice dondi‏ @dondibea

Il bingo... la tristezza del bingo... neanche il Fernet sotto al lavello raggiunge il livello del bingo...

Genio78‏ @Zziagenio78

Il vero nome di Pamela Prati é Paola Pireddu. CIOÈ, NON ESISTE NEMMENO PAMELA PRATI

Francesco Canino‏ @fraversion

da @caterinabalivo la Prati disse che Rebecca (la figlia di Mark Caltagirone) era ballerina. La squallore senza fine di questa “associazione” che si è inventata l’esistenza di bambini e malattie merita solo l’oblio infinito. #NonÈLaDurso

Fran Altomare‏ @FranAltomare

Pamela Prati, nata dal Bagaglino, la prima del suo nome, regina dei disagi e dei finti matrimoni, signora del trash, protettrice di Mark Caltagirone, “khaleesi dei talk, "la Non-È-La-Durso", "Madre dei Disagi", regina dei taxi, "abbandonatrice di studi”

#noneladurso

Ciccio Rosina‏ @CicRosina

Secondo me è più vero il fidanzato della Prati che la busta con il proiettile inviato a Salvini.

Francesco Canino‏ @fraversion

ma Sanremo 2020 lo conduce Mark Caltagirone, giusto? #lagrandetruffa

Gabriele Parpiglia‏ @Parpiglia

Questa storia finirà sui giornali. Sezione: cronaca (non rosa). Come dico da tempo.

BITCHYF.IT @BITCHYFit

Considerando quante bugie ha detto in questi anni sui social ed in TV io alla denuncia fatta della Michelazzo alla Perricciolo non credo fin quando non la mostra

#noneladurso

Gabriele Parpiglia‏ @Parpiglia

#Elianamichelazzo ma come hai fatto denuncia senza aver consultato un avvocato ? Ti serve solo ora? Come mai Donna Pamela non reagisce ?

BITCHYF.IT‏ @BITCHYFit

Eliana va dalla d’Urso da anni ma non le ha mai detto “ciao ti ricordi quando mi mandavi i video? stavi insieme al cugino di mio marito!” chissà come mai se ne è ricordata ora..

#noneladurso

Trash Italiano‏ @trash_italiano

RICOSTRUZIONI UNGHIE CON BARBARELLA

Gabriele Parpiglia‏ @Parpiglia

#ElianaMichelazzo ‘Era acido o no?’. Risposta ‘Non lo so’. Bene, riguardare dichiarazioni precedenti: Falsa testimonianza ?

BITCHYF.IT @BITCHYFit

No, il profilo di Simone Coppi non è stato cancellato, ma è stato modificato in ANAILE76 ovvero il nome di Eliana al contrario.

#noneladurso

Francesco Canino‏ @fraversion

“Scusate, io non sto normale”. Ecco, questa è l’unica cosa vera che ha detto fino ad ora la Michelazzo.

#NonÈLaDurso

BITCHYF.IT‏ @BITCHYFit

Ormai l’unica rimasta a credere ad Eliana Michelazzo è l’artista futurista Selvaggia Roma

#noneladurso

Francesco Canino‏ @fraversion

sul prossimo numero di Oggi si legge questo: “Pam strilla e minaccia il suicidio. Sullo schermo compare un selfie, il volto è tirato, strozzato in un urlo. Ha delle forbici puntate alla gola”. La Perricciolo avrebbe minacciato il suicidio.

#nonèladurso

BITCHYF.IT‏ @BITCHYFit

Considerando che si è tirata dell’acqua e sapone addosso fingendo fosse acido, quando tentava il suicidio con le gocce erano di acqua tonica? #noneladurso

Alessia Bausone‏ @AlessiaBausone

#PamelaPrati era direttrice di Aicos Management, la Michelazzo socia, la Perricciolo "semplice dipendente", ma lì dentro chi è rimasto?

#noneladurso

RamaTrash‏ @RamaTrash8

A tutte le ragazze single: Se qualcuno, che sia amico, parente, conoscente vi chiede '' sei fidanzata? Date questi due nomi.

SIMONE COPPI

MARK CALTAGIRONE

#NoneladUrso

L’Isola di Niño‏ @isola_nino

Manuela Arcuri l’unica sveglia si vede che faceva il carabiniere #NoneladUrso

andrea minuz‏ @AndreaMinuz

*E' lo stesso modus operandis* *E' una situazione kaftana*

#noneladurso

Trash Italiano @trash_italiano

Io sono sicurissimo che faranno un film su tutto questo. Lo so. Me lo sento. #noneladurso

Trash Italiano‏ @trash_italiano

Silvio, non ti perdonerò mai per aver fatto finire prima #noneladurso. Proprio ora, durante il colpo di scena lesbo choc.

chià‏ @thanksmengoni

Dagospia lancia la bomba: -Eliana e la Pericciolo sono lesbiche e sono state insieme per anni e hanno usato i profili falsi per ricattare i vip -Pamela Prati ha i debiti del bingo

#noneladurso

‏ @yslrocky

noi tutti che ci facciamo un’idea sul caso mark caltagirone ma poi arriva dagospia che fa una rivelazione choc e smonta tutto

#noneladurso

bimbadiZiaMalgy ?‏ @ranalli007

Dagospia che finisce di mettere nella merda le due Pamela ed Eliana solo dopo la puntata, così che Barbara possa parlarne meglio per altre 4 ore la settimana prossima

Italian rainbow ?‍?‏ @italiangayness

Raga, Dagospia, se ha scritto sta cosa così convinta,vuol dire che è vero, fidatevi, il prati gate è partito tutto sa Dagospia,se no eravamo ancora lá come i fessi a farci prendere per culo,e poi nel racconto di eliana tante cose non tornano.

#NoneladUrso #LiveNoneLadUrso

Valentinska ??‍?‏ @vale_enne

Mercoledì è possibile avere in studio Roberto D’Agostino vs Eliana Michelazzo ? @carmelitadurso #noneladurso

Francesco Ciaccia‏ @CIAfra73

Spero che la sbugiardino in diretta tv Barbara solo tu ci puoi riuscire!! #noneladurso

Francesco Canino‏ @fraversion

incredibile che siamo appesi da settimane alle trame di una con questa faccia. Ah, Lombroso.

#Nonèladurso

BITCHYF.IT @BITCHYFit

Eliana e Pamela amiche di Giorgia Meloni

BITCHYF.IT‏ @BITCHYFit

Io che brindo alla nuova puntata di Pratiful

Francesco Ciaccia‏ @CIAfra73

Nel 2012 Eliana era cugina di Barbara D'Urso. Ma se Barbara ha dichiarato di non vedere la luce da 20 anni!

#noneladurso

BITCHYF.IT‏ @BITCHYFit

Quando la tua crush ti mette un like per sbaglio ad una foto su Instagram #noneladurso

Chiara ??‏ @Chiara110898

Quando vedo gente che non segue la storia di Pamela Prati e Mark Caltagirone #noneladurso

Francesco Ciaccia‏ @CIAfra73

Comunque Eliana capisse che più che Caltagirone non esiste e Coppi non esiste, LE CICOGNE NON ESISTONO e dovrebbe farsi spiegare da mamma che per un figlio bisogna fa' cose... #noneladurso

Francesco Ciaccia‏ @CIAfra73

Pare che abbiano anche giocato sull'acido. SCHIFO!! #noneladurso

Gabriele Parpiglia‏ @Parpiglia

Denuncia #dannapamela ma #ElianaMichelazzo si dimentica di togliere il segui vergogna

Eva Zuccari‏ @EvaElisabetta

L'ultima stories di Eliana. Dopo il pianto greco a Live, lei ci ride su. Dottor Jekyll e mister Hyde? O forse solo tanta faccia di bronzo. #noneladurso

Gabriele Parpiglia‏ @Parpiglia

#elianamichelazzo aveva pochi profili da gestire nel suo ruolo da manager ...

Endriu‏ @Gavatzony

Ho mappato tutti i soggetti coinvolti nella vicenda Prati / Caltagirone per facilitare la comprensione. #noneladurso