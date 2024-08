TUTTI VOGLIONO SIMONA VENTURA DIVISA TRA RAI E "NOVE" E CORTEGGIATA DA MEDIASET - DANDOLATE PER OGGI: ESTATE DI FUOCO PER WANDA NARA:

Alberto Dandolo per Oggi - www.oggi.it

Vladimir Luxuria dopo i bassi ascolti dell'ultima edizione de L' isola dei famosi da lei condotta non si è scoraggiata ed è volata via da Roma per concedersi un periodo di relax lontano da occhi indiscreti. A rendere necessaria una lunga vacanza anche l'amarezza per la fine, pare, della relazione con il suo ultimo compagno, un giovane imprenditore della comunicazione di origine tedesca assai amico di Bastian Muller, attuale compagno di Ilary Blasi.

Vlady ha quindi deciso di godere prima del mare smeraldo della nostra Sardegna, per poi volare a Cipro. Ed è qui che avrebbe incontrato un facoltoso imprenditore turco che l'ha seguita in un avventuroso safari in Kenia. Inizio di un grande amore o solo l'ennesimo fuoco di paglia?

Cristiano Malgioglio sta vivendo una seconda giovinezza, sia da un punto di vista artistico che umano. Il famoso cantautore infatti non solo ha trovato l'amore in quel di Istanbul, ma è richiestissimo sia dalla tv, sia dagli organizzatori dei grandi eventi musicali in Italia e in America latina. Non tutti però sanno che Malgioglio sarà con alte probabilità uno dei protagonisti della prossima edizione del Festival di Sanremo firmato Carlo Conti. Il conduttore toscano nelle prossime settimane comunicherà in quale ruolo vedremo Malgy calcare il palco del teatro Arison : super ospite o "primadonna"?

È in grande ascesa in Rai Massimiliano Ossini: il conduttore romano è infatti stato confermato al timone di Uno Mattina al fianco di Daniela Ferolla e sarà tra i protagonisti della prossima edizione di Ballando con le stelle, il longevo show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci. L'ex pupillo di Fabrizio Del Noce è assai amato dagli attuali vertici aziendali e gode anche della stima di importanti e potenti associazioni di categoria tra cui Coldiretti. Altalenante invece il rapporto professionale con la sua collega Ferolla. Il motivo? La divisione degli spazi all'interno del contenitore rai del mattino da loro co-condotto.

Estate di fuoco per Wanda Nara: dopo la tanto pubblicizzata, e chissà quanto definitiva, separazione dal marito Mauro Icardi, l'argentina non ha mai avuto una agenda di lavoro tanto fitta come in questo periodo. La vulcanica imprenditrice infatti oltre a condurre la prima edizione di Bake Off Famosos Argentina, una versione vip di Bake Off (in Italia in onda su Real Time con Benedetta Parodi ndr), ha chiuso un contratto milionario con Netflix : sarà accanto al suo connazionale, l'attore Dario Barassi, al timone dellla prima edizione del dating show Love is Blind.

Enrico Papi è in grande trepidazione in attesa che si sblocchi un nuovo progetto televisivo top secret cucito su misura per lui. Il conduttore romano infatti al momento è fuori dai palinsesti delle principali reti tv dopo i flop d'ascolti dei suoi ultimi programmi Mediaset. Anche il suo ultimo show estivo Tilt - Tieni il tempo (Italia 1) non ha riscosso il gradimento del pubblico. Ma non è stata questa una sorpresa per i vertici del Biscione! La trasmissione era stata registrata mesi fa ed era inizialmente destinata ad andare in onda in primavera, ma dopo la super visione dei manager di Cologno Monzese si è deciso di "smaltire il prodotto" tra luglio e agosto.

Emanuela Folliero questa estate è stata la regina incontrastata delle notti de La Capannina, storico locale di Forte dei Marmi. L'ex annunciatrice Mediaset si è infatti scatenata in danze sfrenate assieme ad un esuberante gruppo di sole donne che non sono passate inosservate al nutrito parterre maschile in sala.

Al fianco della conduttrice però l'unico grande amore della sua vita: il figlio sedicenne Andrea, avuto dall' imprenditore Enrico Mellano. Sul versante professionale invece la Folliero per l'ennesimo anno ha ricevuto laute offerte da parte dei reality del Biscione. Lei nicchia e si guarda attorno. Dicono sia attratta dalla pista di danza più famosa della tv, quella di Ballando con le stelle...

Ha alternato relax e impegni professionali Simona Ventura che questa estate si è "rifugiata" fresca di nozze al Grand Hotel di Rimini con il suo inseparabile marito Giovanni Terzi. Tra un bagno in piscina e un dibattito da lei moderato sulla storica terrazza della lussuosa struttura alberghiera, Super Simo ha scaldato i motori per la prossima stagione televisiva che la vedrà assai impegnata.

La conduttrice di Chivasso infatti tornerà al timone della trasmissione domenicale Citofonare Rai 2, (al fianco di Paola Perego ndr), si risiedera', sempre nel dì di festa, al Tavolo di Fabio Fazio a Che tempo che fa e condurrà un adventure game nel 2025 in prima serata su Rai 2. La Ventura a settembre sarà anche assieme al suo sposo protagonista di una lunga intervista nel salotto di Silvia Toffanin : E già si parla di un avvicinamento a Mediaset: i vertici aziendali starebbero valutando la possibilità di affidarle una sfida ambiziosa sulla rete ammiraglia. Intanto il docufilm sul suo matrimonio andrà su Real Time.

Fisico mozzafiato bagnato dal sole, feste a base di champagne, mojito e musica rap, albe e tramonti da cartolina: Alessia Marcuzzi ha trascorso una effervescente estate da single tra Formentera e l'isola greca di Antiparos. "Scortata" dal suo storico gruppo di amiche, la conduttrice romana ha staccato la spina prima di tornare a lavorare per le sue aziende ( settore cosmetico e accessori moda ndr) e di partecipare in qualità di giurata fissa a Tale e quale show, il longevo programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti.

Tra Alessia e Carlo il feeling professionale e umano è in gran crescendo, tanto che il conduttore toscano non ha ancora abbandonato l'idea di affidarle un ruolo di primo piano nel prossimo Festival di Sanremo. Al momento però i nodi non sono per nulla sciolti. Sul versante sentimentale invece la Marcuzzi si definisce ironicamente "zitella" ma c'è, dicono, un "corteggiatore speciale" che la farà ben presto capitolare.

In Mediaset è in grande ascesa Dario Maltese, mezzobusto del Tg5 che ha appena concluso con ottimi ascolti la conduzione di Morning News, spin-off estivo del rotocalco Mattino Cinque. È più che un pettegolezzo infatti che il noto giornalista sia assai apprezzato dai vertici del Biscione e che Pier Silvio Berlusconi voglia anche in futuro punture su di lui per nuovi progetti. Scendono invece le quotazioni del suo omologo invernale Francesco Vecchi.

È in un momento d'oro Gaia Gozzi, la cantante italo brasiliana lanciata nel 2020 da Amici, il longevo talent ideato e condotto da Maria De Filippi. La caparbia Gaia sta infatti spopolando al fianco di Tony Effe con Sesso e samba, singolo che a pieno titolo è diventato il tormentone di questa estate bollente. Impegnata col suo tour nelle piazze italiane, la performer sta anche eccitando la rete per le sue posizioni assai progressiste sulle relazioni amorose e sul diritto alla libertà nei sentimenti.

Se i più maliziosi sostengono che la sua immagine trasgressiva sia stata "costruita" strizzando gli occhi al marketing, certo è che la visibilità di Gaia non ha mai raggiunto vette così alte come in questo periodo. Popolarità che potrebbe portarla dritto dritto sul palco dell'Ariston il prossimo anno. In questi giorni già fervono incontri e trattative tra lo staff dell'artista e Carlo Conti, conduttore e direttore artistico di Sanremo 2025.

Estate a cinque stelle per Elettra Lamborghini e suo marito Afrojack, multimiolionario produttore discografico e remixer olandese di origini surinamesi. La coppia è volata a Mykonos e sta alloggiando nell'esclusivo Cavo Tagoo Mykonos, lo stesso resort in cui hanno recentemente soggiornato Ilary Blasi e il fidanzato Bastian Muller. La esuberante ereditiera ha scelto di rilassarsi in una delle suite più lussuose della struttura: quella vista mare mozzafiato ricavata all'interno di una grotta e dotata di piscina privata e idromassaggio esterno. Il costo?

Poco più di 3 mila euro al giorno. Elettra e il marito appaiono più innamorati che mai e non hanno alcuna remora a comunicare la loro armonia di coppia. Ma non è tutto oro quel che luccica! A 4 anni dal matrimonio Afrojack spinge fortemente per allargare la famiglia e vorrebbe dare al più presto un figlio alla sua sposa. Lei nicchia e sembra non volersi schiodare da un suo pensiero fisso :"Un figlio sì, ma in adozione". Chi la spunterà?

È noto al pubblico italiano per aver recitato in una storica soap opera a stelle e strisce. In molti si chiedono cosa ci faccia spesso e volentieri alle prime luci dell'alba alla fermata della metro Lima a Milano. Pare abbia in zona una garconniere segreta. Chi è e soprattutto chi invita nella sua alcova?

