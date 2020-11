TUTTO E' PERDONATO - AL “GF VIP” ELISABETTA GREGORACI E GIULIA SALEMI VANNO D’AMORE E D’ACCORDO - MA TRE ANNI FA LE DUE, MOLTO AMICHE FINO A QUEL MOMENTO, LITIGARONO DOPO CHE LA SALEMI ERA STATA OSPITE DELLA GREGORACI IN SARDEGNA, A CASA DI FLAVIO BRIATORE - DOPO QUELL'EPISODIO, CHIUSERO IL LORO RAPPORTO. TUTTO DIMENTICATO? E SOPRATTUTTO: PERCHÉ LITIGARONO? AH, SAPERLO…

GIULIA SALEMI ELISABETTA GREGORACI

Francesco Fredella per www.liberoquotidiano.it

Il retroscena è gustoso. Per gli amanti del gossip si tratta di un capitolo da non perdere, assolutamente. Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, entrambe concorrenti del Grande Fratello Vip, potrebbero nasconderci qualcosa legata ad una lite furiosa avvenuta in passato. Adesso però, nella casa di Canale 5 del reality condotto da Alfonso Signorini sembrano amiche per la palle. Secondo i beninformati ci sarebbero ancora vecchi rancori.

GIULIA SALEMI ELISABETTA GREGORACI

E’ proprio il settimanale Chi, in edicola in questa settimana, a rivelare senza filtri quello che ci sarebbe nel passato delle due donne. "Nella Casa - si legge testualmente in un servizio della rivista diretta da Alfonso Signorini - Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci si sono mostrate fin dall'inizio molto amichevoli. Ma che strano: e pensare che Elisabetta, tre anni fa, quando aveva ospitato Giulia in Sardegna a casa di Flavio Briatore, aveva chiuso il suo rapporto con Giulia nel peggiore dei modi dopo una serie di litigi. Tutto dimenticato?".

GIULIA SALEMI ELISABETTA GREGORACI