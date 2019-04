TUTTO COME DAGO-ANTICIPATO! – FRANCO DI MARE SARÀ VICEDIRETTORE DI RAI1. TRA I NOMI NUOVI ANCHE MARIA TERESA FIORE E FRANCO ARGENZIANO, CONFERMATI PAOLA SCIOMMERI E CLAUDIO FASULO – FRECCERO E COLETTA INVECE LASCIANO LE COSE COME STANNO – VALZER DEI CORRISPONDENTI: ZIANTONI TORNA A ROMA E A PARIGI ARRIVA LA MANZIONE, L’EX DIRETTORE DEL TG1 MONTANARI ALL’UFFICIO STUDI

FRANCO DI MARE A UNOMATTINA

IN NOMINE RAI – PRONTI I VICEDIRETTORI DI RAI1: FRANCO DI MARE ALL'INFORMAZIONE AL POSTO DI LUDOVICO DI MEO, TRA I NOMI BUONI ANCHE MILO INFANTE, APPREZZATISSIMO IN CASA LEGA

Pippo Orlando per “AdnKronos”

claudio fasulo

Riparte il valzer delle nomine in Rai. A quanto si apprende sarebbero decisi i vicedirettori di Rai1 che dovrebbero essere ufficializzati entro la prima decade di maggio, mentre le responsabilità di contenuto arriverebbero in un secondo tempo. Già confermati ci sono Paola Sciommeri e Claudio Fasulo, ai quali si aggiungerebbero Franco di Mare, Maria Teresa Fiore e Franco Argenziano.

carlo freccero (2)

Nessuna nomina in vista a Rai2, dove, come spiega all'Adnkronos il direttore Carlo Freccero, "non ho voluto cambiare una virgola nella rete e andare avanti così. Io ho fatto il supplente per un anno, la mia esperienza, che finirà a fine novembre, è stata veramente importante per me sia dal punto di vista pratico, sia da quello teorico. Sono molto soddisfatto".

STEFANO ZIANTONI PARIGI

Anche Rai3 lascerebbe le cose come stanno, non essendo mai stata affrontata la questione delle nomine dei vicedirettori. Per quanto riguarda i corrispondenti, Stefano Ziantoni tornerebbe a Roma su sua richiesta dalla sede di Parigi, dove sarebbe destinata Nicoletta Manzione, ex direttore di Rai Parlamento. L'ex direttore del Tg1, Andrea Montanari, dovrebbe occupare invece la poltrona di direttore dell'Ufficio Studi della Rai.

stefano coletta foto di bacco NICOLETTA MANZIONE franco di mare