TUTTO FA BUSINESS, ANCHE IL TRADIMENTO - GIULIA DE LELLIS, UNA CHE NON AVEVA MAI LETTO LIBRI IN VITA SUA, ORA NE SCRIVE UNO! - SI INTITOLA “LE CORNA STANNO BENE SU TUTTO. MA IO STAVO MEGLIO SENZA”: E’ PROBABILE CHE SI RIFERISCA ALLA FINE DELLA STORIA CON ANDREA DAMANTE…

Da https://tvzap.kataweb.it

IL LIBRO DI GIULIA DE LELLIS

Non c’è cosa migliore che trasformare un dolore in un’opportunità. Di crescita, certo, ma se è pure di business tanto meglio. Con un video postato su Instagram Giulia De Lellis annuncia l’uscita del suo libro intitolato “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza” edito da Mondadori e in arrivo il prossimo 17 settembre.

de lellis

Nella clip diffusa sui social un piccolo gruppo di persone è riunito in stile alcolisti anonimi: c’è chi viene tradita da 2 anni con la segretaria, c’è persino un uomo ferito e infine lei, Giulia De Lellis che confessa: “Io sono Giulia e il 18 aprile ho scoperto di avere le corna”. Più che plausibile pensare che si riferisca alla fine della storia con Andrea Damante, su cui si era già allungata l’ombra del tradimento, anche perché la notizia della rottura è arrivata proprio il giorno 18 aprile 2018. Oggi però la giovane è felice e innamorata al fianco di Andrea Iannone.

GIULIA DE LELLIS E IL RAPPORTO CON LA CULTURA

de lellis iannone

La notizia del debutto di Giulia come scrittrice risale allo scorso dicembre quando era circolata voce che l’influencer, ex protagonista di Uomini e donne e del Grande Fratello Vip avesse firmato un contratto per il suo primo libro, indiscrezione che si è rivelata veritiera. La De Lellis, che nei mesi scorsi ha anche tenuto una lezione-incontro con gli studenti di una università milanese, ha inoltre preso parte nell’autunno 2018 a Mai dire talk, il programma della Gialappa’s Band, in qualità di ospite dello spazio ‘culturale’.

giulia de lellis

Dal momento che la ex di Andrea Damante aveva affermato di non aver mai letto libri in vita sua (ma ora li scrive) i Gialappi l’avevano messa nelle condizioni di confrontarsi con due autori di libri con il compito di provare a convincerla a cambiare idea. Le corna stanno bene su tutto è preordinabile in tutti gli store online dal 26 luglio.

