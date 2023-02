22 feb 2023 17:28

TUTTO IN FAMIGLIA - GIORGIA MELONI VA A KIEV E IL COMPAGNO SU RETE4 NON SI PERDE NEMMENO UN PASSAGGIO DELLA CONFERENZA STAMPA CON ZELENSKY - “TG4 DIARIO DI GUERRA”, CONDOTTO DA ANDREA GIAMBRUNO, HA BATTUTO TUTTI NELLA COPERTURA INFORMATIVA, TRASMETTENDO INTEGRALMENTE L’INCONTRO CON I GIORNALISTI – E LE ALTRE RETI? LA RAI SE N’È FREGATA ANDANDO AVANTI CON LA NORMALE PROGRAMMAZIONE E MENTANA È “ARRIVATO” IN RITARDO…