TV, CARRISI E CANZONI – "OGGI": AL BANO SI CANDIDA ALLA CONDUZIONE DEL FESTIVAL DI SANREMO - "POSSO FARCELA DA SOLO. MA SE CHIUDO GLI OCCHI VEDO UNA DONNA AL MIO FIANCO: MINA.FAREMMO UN BOTTO PAZZESCO. E ROMINA POWER? LEI NON PUÒ FUNZIONARE. NON HA MAI AMATO IL FESTIVAL. LEI È E RIMANE AMERICANA, SANREMO È ITALIANO AL CENTO PER CENTO"

Al Bano Carrisi si candida alla conduzione del Festival di Sanremo. Al suo fianco sogna Mina: "Faremmo il botto". Proprio così, Al Bano non ha nominato Romina Power, sua ex moglie non tanto gradita alla compagna, Loredana Lecciso. "Sì, vorrei condurre Sanremo. Posso farcela da solo. Ma se chiudo gli occhi vedo una donna al mio fianco… Al Bano e Mina. Sono sicuro. Faremmo un botto pazzesco" spiega in un'intervista al settimanale Oggi.

Poi però il cantante di Cellino San Marco spiega perché ha scartato Romina: "Troppo scontato, con le nostre canzoni, che dal Festival sono arrivate in tutto il mondo, io e Romina abbiamo fatto la storia di Sanremo e della canzone italiana… Sarebbe bello ma non può funzionare. Romina non ha mai amato il Festival. Lei è e rimane americana, Sanremo è italiano al cento per cento, non è il suo genere". E, sempre al settimanale di Umberto Brindani - annuncia il suo ultimo progetto: "A luglio dovrei cominciare un film, una produzione italo-turca, dove interpreto un mafioso che alla fine del film si redime, diventa un sant'uomo e salva due innamorati da morte sicura".

