Marco Giusti per Dagospia

State vedendo ancora "Blonde" di Andrew Dominik con Ana de Armas su Netflix o avete iniziato la nuova serie di Sky, "This England" di Michael Winterbottom con Kenneth Branagh come Boris Johnson? Devo dire che a parte il gran ritmo e la bravura di Branagh non è facile far funzionare una serie su un argomento ancora così vicino e presente come quello del governo di Boris Johnson. E poi se metti assieme quello vero e quello finto il trucco si vede. Lui è bravissimo, si sa, ma se lo inquadri da vicino di profilo non è più credibile. Ma almeno è un'alternativa all'interminabile serie "The Crown". Subito una serie sulla Meloni premier interpretata da un'attrice di destra (ma non esiste). Va bene anche Pino Insegno con la parrucca.

E in tv in chiaro stasera cosa vediamo? Confesso che "Giù al Nord" di e con Dany Boom che finisce tra i cafoni del nord della Francia fa molto ridere, Canale 27 alle 21, 10. Non posso che adorare la versione fin troppo sexy di Monica Guerritore diretta da Gabriele Lavia di "La lupa" di Verga, Cielo alle 21, 15. Personaggio già portato sulle scene a teatro da Anna Magnani e al cinema dalla focosa Kerima. Qui Gna Pina, cioè la Guerritore fa a botte con la figlia Marucchia, Alessia Fugardi, per il corpo del bel Nanni di Raoul Bova. Ci sono anche Michele Placido e Giancarlo Giannini.

snowpiercer bong joon ho 5

Su Cine 34 alle 21 andate sul sicuro sul mafia movie di Damiano Damiani "Pizza Connection" con Michele Placido, l'ignoto Mark Chase Simona Cavallari e la sempre focosa Ida Di Benedetto. Un po' televisivo ma vendibile. Più raro, parlando del cinema di Damiani, il più antico "La rimpatriata", Rai Storia 21, 10, con Walter Chiari, Letitia Roman Mino Guerrini, dove cinque amici che non si vedono da anni passano una nottate insieme. Ricordo anche il 45 giri dal film con le canzoni di Endrigo (sbaglio?).

Su Iris alle 21 il più moderno "Serenità-L'isola dell'inganno " di Steven Knight con Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jason Clarke, Diane Lane dove il capitano di una barca viene abbindolare dalla ex moglie per un progettino omicida. Non ha gran fama. Su Rai Movie alle21, 10 avete un buon film corale di Gabriele Muccino poi diventato una serie "A casa tutti bene" con Stefano Accorsi, Pier Francesco Favino, Carolina Crescentini, Gianmaro Tognazzi, Elena Cucci, Massimo Ghini.

Su MediaseItalia2 alle 21, 10 trovate un ottimo film di fantascienza di John Carpebter, "Il villaggio dei dannati" con Christopher Reeve Kirstie Allie, Linda Kozlovski. Un po' deludente la versione con attore di un grande classico per l'infanzia di Ludwig Bemelmans, "Madeline - Il diavoletto della scuola" di Daisy von Scherler Mayer con Hattu Kones, Francesco McDormand. Su Rai Tre alle 21, 20 passa "Nour" di Maurizio Zaccaro con Sergio Castellitto Raffaella Rea, storia vera di un ragazzino di dieci anni che arriva a Lampedusa col barcone. Cinema civile. Non era male la versione di Ridley Scott di Robin Hood" con Russell Crowe cine Robin e Cate Blanchett come Lady Marion, Mark Strong Matthew Macfayden, William Hurt, Max Von Sydow, Rete 4 alle 21, 25.

In seconda serata se vi interessa l'animazione vi ricordo che passa il pregiatissimo "La canzone del mare" di Tomm Moore, Rai Gulp alle 22, 30.Su Rai Movie alle 23 avete invece "Gli sdraiati", cioè illudo di Michele Serra riletto da Frabcesca Archibugi con Claudio Bisio, Gandolfo Bacchini, un ottimo Cochi Ponzoni Antonia Truppo, Gigio Alberti. Su Rai 4 alle 0, 40 arriva il favoloso fantascientifico adrenalinico "Snowpiercer" di Bong Joon-ho con Chris Evans, Tilda Swinton, John Hurt, Octavia Spence. Bel cast di vecchi attori per "Insospettabili sospetti" di Zach Braff con Alan Arkin, Morgan Freeman, Micahel Caine, Ann-Margret e Matt Dillon.

Su Cine 34 alle 0,45 iniziano gli action alla italiana con "Il giorno del cobra" di Enzo G. Castellari con Fabio Testi, Sibilla Danning, Mickey Knox. Niente male. Poi su Italia 1 lo seguono dalle 2,15 ben film di "Black Cobra" diretti da Edoardo Margheriti con Fred Williamson, il 2 e il 3. La serata action è addolcita solo dalla diavolessa Elizabeth Hurley nel divertente "Indemoniato" di Harold Ramis con Brendan Fraser, TV8 alle 2, remake del celebre "Il mio amico il diavolo" di Stanley Donen con Raquel Welch che tormenta Dudley Moore e dal solito "Bambola" di Bigas Luna con Valeria Marini, Cine 34 alle 2,20.

Rai Movie presenta il sofisticato film di satira sul mondo dell'arte in Europa, "The Square" di Ruben Ostlund con Claes Bong , Elizabeth Moss, Dominic West che vinse Cannes qualche anno fa. "Sfida a White Buffalo" di J. Lee Thompson con Charles Bronson, Jack Warden, Kim Novak, John Carradine è un buffo Western costruito con la caccia al mostro alla King Kong. Dino De Laurentiis si fece costruire il capoccia del buffalo assassino da Carlo Rambaldi. Rai Tre alle 3,55 si butta sulla versione musical della vita di Giovanna D'arco "Jeannette" di Bruno Dumont con Lise Leplat Prodhomme, Jeanne Voisin. Molto divertente.

Chiudo con una rarità su Iris alle 5 che vedrei volentieri, una delle sei puntate della serie "Big Man" di Steno con Bud Spencer come il professor Jack Clementi "La fanciulla che ride" con Ursula Andress e Raimund Harmstorf. Galletto con il professor Clementi che indaga negando dell'arte antica. Ci manca Bud...

