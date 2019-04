TV NEWS - AT&T STUDIA LA VENDITA DELLA DIVISIONE HBO EUROPE, PER FAR FRONTE A UN INDEBITAMENTO DA 170 MILIARDI DI DOLLARI, LIEVITATO DOPO L'ACQUISIZIONE DI TIME WARNER PER 85 MILIARDI. LA REE HA 200 DIPENDENTI E 10 MILIONI DI ABBONATI - NASCE DPLUS, IL SERVIZIO ON DEMAND A PAGAMENTO DEI CANALI DISCOVERY IN ITALIA (3,99 EURO AL MESE)

1. AT&T: FT, STUDIA VENDITA DIVISIONE HBO EUROPE

(ANSA) - At&t ha esaminato la possibilità di vendere la divisione europea della rete via cavo Hbo per far fronte a un indebitamento da 170 miliardi di dollari, lievitato dopo l'acquisizione di Time Warner per 85 miliardi di dollari.

Lo scrive il Financial Times, citando alcuni dirigenti del gigante Usa delle telecomunicazioni secondo cui l'ipotesi è stata discussa solo a livello interno e non sono stati avviati colloqui formali con i potenziali acquirenti. Hbo Europe ha circa 200 dipendenti e il servizio di streaming conta circa 10 milioni di abbonati.

2. NASCE DPLAY PLUS, SERVIZIO ON DEMAND A PAGAMENTO DI DISCOVERY

Andrea Biondi per www.ilsole24ore.com

Discovery lancia in Italia il suo servizio on demand “a sottoscrizione” Dplay Plus. Discovery Channel, Discovery Science, Animal Planet e ID - Investigation Discovery faranno parte dell’offerta che il gruppo guidato in Italia da Alessandro Araimo metterà a disposizione a pagamento con modello “à la Netflix”, a 3,99 euro al mese.

Una scommessa importante quella di Discovery in Italia, con il gruppo che decide di fare il salto di qualità a quattro anni dal lancio di Dplay: tecnicamente un servizio Avod, quindi di video on demand basato su advertising, con inclusi i contenuti del portfolio free-to-air (Real Time, Dmax, Nove, Giallo, Motor Trend, Food Network, K2 e Frisbee).

DPlay ha una media di oltre 2,1 milioni di utenti al mese e oltre 70 milioni di minuti visti a marzo ed è disponibile su dplay.com, attraverso l'app dedicata - sviluppata in collaborazione con Vetrya - scaricabile su App Store e Google Play e le applicazioni per smart tv Samsung,

«È un altro momento storico per Discovery in Italia – spiega l’ad Alessandro Araimo – che con Dplay Plus lancia l'area a pagamento del proprio servizio Ott Dplay, già molto apprezzato dal pubblico italiano fin dalla sua nascita nel 2015. I migliori contenuti premium del gruppo, a partire da Discovery Channel e Discovery Science, sono da oggi disponibili in un’offerta davvero impareggiabile per qualità e ricchezza della proposta e per funzionalità e fruibilità del servizio».

L’offrire un servizio a pagamento con contenuti premium è quindi una scelta strategica di peso per Discovery, resa possibile nei fatti anche dal rinnovo triennale dell’intesa fra Discovery e Sky, raggiunta a inizio dicembre 2018 e che garantirà la visione dei canali del gruppo Discovery, fra cui anche i canali Eurosport, sulla piattaforma Sky.

L’accordo – che fra le varie cose (come anticipato dal Sole 24 Ore del 12 dicembre) ha previsto che a gestire la raccolta pubblicitaria “italiana” di Eurosport sarà a Sky Media – stabilisce un meccanismo di “non esclusività”. Da qui la nuova strategia di valorizzare contenuti che prima andavano solo sulla piattaforma pay di Sky. Animal Planet, poi, è uscito dalla piattaforma Sky e rimane visibile solo su Dplay Plus, che partirà il 9 aprile.

