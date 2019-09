TWEET! - LA DOMENICA DELLE PRIME DONNE LA VINCE SOLO MARA VENIER. A GIULIA DE LELLIS: 'SEMBRAVATE COSÌ INNAMORATI, E INVECE TE RIEMPIVA DE CORNA" - ''CHIEDETE AL NUOVO FIDANZATO DELLA MICHELAZZO SE PURE CON QUESTO L'HA FATTO VIRTUALE. VOGLIAMO VEDERE I CALLI'' - PRESTA: ''IL PUBBLICO LO PUOI INGANNARE UNA VOLTA, MA POI QUANDO CAPISCE CHE SI VENDE FUMO CI RIPAGA CON LA STESSA MONETA'' - VENTURA ''DISASTRO ANNUNCIATO MADE IN FRECCERO'' - ''LA DOMENICA DI ZIA MARA, È UNA CACIARA INCREDIBILE, OGNUNO FA IL CA**O CHE GLI PARE, SI CANTA, SI BEVE, SI RIDE, CIOÈ È PROPRIO DOMENICA''

Fabio Fabbretti@fabiofabbretti

Come prevedibile, parte bassa #LaDomenicaVentura (3.98%). Ottimo l'esordio di #DomenicaIn (18.7% e 19.5%)

MasterBB@MasterAb88

Il disastro di #LaDomenicaVentura era abbastanza annunciato. Un'altra spada di Damocle nella direzione di Freccero, ma stavolta la vittima è eccellente. Vedremo cosa succederà adesso.

simona ventura

Giuseppe Candela @GiusCandela

Freccero segue i suoi gusti e non quelli del pubblico. Ha chiuso #mezzogiornoinfamiglia che andava bene, non è riuscito a chiudere #dettofatto ma lo affonda facendolo partire alle 14.50 con il traino del 2%. Non si fanno le rivoluzioni in tv, si procede con cambiamenti mirati.

Giuseppe Candela @GiusCandela

La Ventura avrebbe dovuto condurre #qcc e ovviamente sarebbe stata perfetta ma il trio Bizzarri-Kessisoglu-Ceran era blindato. Si sono inventati questo spazio "contentino" ma procedere per "piani b" è un errore. #LaDomenicaVentura

Giuseppe Candela @GiusCandela

Gran parte del pubblico di #mezzogiornoinfamiglia over e femminile non seguirà #ladomenicaventura che è rivolto maggiormente a un pubblico maschile. Parte di questo pubblico guarda la partita su Dazn (a breve anche su Sky) e non chi parla della partita. Operazione rischiosa.

Massimo Falcioni@falcions85

Hai tolto il mondo di Guardì a casalinghe e anziani per aprirti a chi? A uomini che amano il calcio ma a cui offri chiacchiere? A donne che vuoi avvicinare al pallone? #LaDomenicaVentura non si capisce cosa vuole dire e a chi vuole dirlo. Al netto dell'esordio, sarà un disastro

simona ventura

Alessio @Alessiors__227

Simona completamente a suo agio ma un'ora a mezzogiorno no, lei doveva condurre la trasmissione che parte alle 14 sempre sulla stessa rete #LaDomenicaVentura

Rosi@mooonshjne

Hanno tolto Paolo Fox per questo programma, impazzisco #LaDomenicaVentura

Mats Caltagirone@m_mats_

Avevamo bisogno di #LaDomenicaVentura? No. Abbiamo bisogno di Paolo Fox e del gioco delle manone per superare l'hangover del sabato sera? SÌ

Mariland@MarilandTorino

#rai2 perché la domenica non c'è più Paolo Fox? Alzerebbe di molto gli ascolti e farebbe piacere a molti. Nel bene e nel male. (Le previsioni) Gli Italiani hanno bisogno di sperare.#Rai #15settembre #LaDomenicaVentura #ItaliaSi

alfonsoparty@AlfonsoFesta

Ma la classifica di Paolo Fox verrà recuperata da qualche parte? Era l'unico motivo per cui la domenica mattina aveva un senso #LaDomenicaVentura

mrc@marcprovacitu

Io dopo il terzo gin tonic #DomenicaIn

mara venier

Andrea Conti @IlContiAndrea

Al netto dell’emozione, degli ottomila problemi tecnici (salvati in corner dalla conduttrice), possiamo dire che è un “vorrei ma non posso” per “Quelli che il calcio”. Simona rimane una grande professionista #LaDomenicaVentura

Massimo Falcioni@falcions85

Una accozzaglia di voci, inviati, ospiti e temi buttati a caso che non danno un filo logico al programma. A casa arriva solo un senso di ansia e insofferenza che non lascia concretamente nulla nella mente degli spettatori #LaDomenicaVentura

Alessio @Alessiors__227

BubinoBlog@bubinoblog

Che Mara! #DomenicaIn parte alla grande e raccoglie 2.742.000 18.7% (prime due ore) e 2.367.000 19.5% nella seconda parte. Picchi di oltre 3 milioni durante le interviste ad Amadeus e Romina Power. #AscoltiTv

@marcoluci1

Verusca@Verusca34904548

#DomenicaIn Mara Venier che si fa un selfie con Giulia De Lellis per aumentare i Follower 15 09 2019

mara venier giulia de lellis orietta berti

Giuseppe Candela@GiusCandela

A volte è così semplice. La conduttrice giusta nel suo programma all'orario giusto. #domenicain

Pietro Diomede@PDUmorista

Domenica In, gaffe di Romina Power: "L'ostetrica che mi fece partorire è morta" In realtà è viva e Mara Venier la porta in trasmissione. Meno male che non hanno parlato della minchia di Al Bano #DomenicaIn #RominaPower

Francesco Canino@fraversion

Romina Power: “Con l’ostetrica che ha fatto nascere le mie figlie siamo rimaste in contatto finché era in vita. Ora non c’è più”. Mara Venier: “Facciamo entrare l’ostetrica”. Una delle cose più surreali viste in tv negli ultimi anni. #DomenicaIn

BubinoBlog@bubinoblog

Mara dopo aver resuscitato gli ascolti, fa anche resuscitare gli ospiti e i loro cari! #DomenicaIn

Massimo Falcioni@falcions85

Romina Power nuovo ministro della Salute. "Sono arrivata al nono mese di gravidanza senza mai una visita dal dottore. Non avevo nemmeno il ginecologo" #DomenicaIn

mara venier giulia de lellis

TheFolloWerTv!@TheFolloWerTv

Seguitissima sul suo profilo Instagram ed amata dai più giovani, nonostante le corna ha saputo rialzarsi, riprovandoci in amore e trovando un uomo che le sta accanto e la supporta... a destra Giulia De Lellis #DomenicaIn

Massimo Falcioni@falcions85

Ha creato più incidenti diplomatici Romina Power in un'ora di #DomenicaIn che Gheddafi in tutta la sua vita

Lucillola@LucillaMasini

Romina Power in Rai dice che i vaccini sono troppi. Adesso aspettiamo delucidazioni da Al Bano sui progressi nella fissione dell'atomo.

Paolo Mosanghini@paolomosanghini

Romina Power a Domenica in: «Troppi vaccini ai bambini». Ma se non ti vaccini ti ritrovi a cantare Al Bagno.

ilaria@IlariaCentola

Zia Mara che fa provare a Romina Power le sue scarpe come fossero a casa sua a sorseggiare il thè. Adoro. #DomenicaIn

Maurizio Kostanzo@MauryKostanzo

Quando dopo la terza birra inizi a non capire più nulla. #domenicain

mara venier mirella romina power

chià@itsmwengo

Sapere perché adoro la domenica di Zia Mara? Perché è una caciara incredibile, ognuno fa il cazzo che gli pare, si canta, si beve, si ride, cioè è proprio domenica #domenicain

Nicolò C.@_NicoloC_

Quest'anno ancor di più clima di casa a #DomenicaIn, che ormai non riesco più a immaginare senza Mara

Zeus@ZeusMega

Siamo solo alla prima puntata e Zia Mara fa resuscitare già i morti ahahah che momento cult sto ridendo ancora ahahah #DomenicaIn

Andrea@Pin_MB2

E' grave se da stamattina non faccio che pensare a Mirella l'ostetrica?

barbara d urso mickey rourke

Trash Italiano @trash_italiano

Barbara d'Urso intervista Pamela Perricciolo. #noneladurso

Borraccino@borraccino_

#DomenicaIn è un talent, è un Varietà, un emotional show, un comedy show, un happening show

[Righetto]@Ri_Ghetto

MARA A GIULIA DE LELLIS: "Sembravate così innamorati, ho detto ma che carini. E INVECE TE RIEMPIVA DE CORNA" MORTO” #DomenicaIn

[Righetto]@Ri_Ghetto

MARA A GIULIA DE LELLIS: “AHAHAHAHAHAHAH FACCIAMOCI UN SELFIE POI LO PUBBLICHI ANCHE TE COSÌ SAI QUANTI FOLLOWERS MI DAI” #DomenicaIn

Francesco Ciaccia@CIAfra73

Pure un film su #Pratiful mandato a un Festival del cinema di non so cosa. Un po' come le fidanzate di #TEMPTATIONISLAND al Festival del Cinema di #Venezia2019 #noneladurso

gianni ippoliti e il film su pamela prati

Trash Italiano @trash_italiano

È Domenica, sei al letto e sei da solo, #noneladurso, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

Trash Italiano @trash_italiano

Pratiful, Mahmood in sottofondo, gli analisti che non c'entrano nulla. NETFLIX NON PUÒ COMPETERE CON QUESTA ROBA. #noneladurso

{[(MANUEL)]} @Manuel_Real_Off

Ma noi vogliamo il film sul Pamela Prati-Gate diretto e prodotto da Lory Del Santo! Lo meritiamo! #noneladurso

CHOC - non è Caltagirone@capatesuspigolo

Non sono sicuro se gli ospiti di #noneladurso di stasera siano lì perché coinvolti nel Prati-gate o stiano facendo i casting per la quarta stagione di The Lady.

[Righetto]@Ri_Ghetto

Raga ma per me finge anche il nuovo ragazzo di Eliana vi prego iniziamo questa teoria complottistica Dagospia indaga #noneladurso

Francesco Ciaccia@CIAfra73

Guarda caso non voleva entrare, è timido e mo non parla per un problema tecnico. Dai che fino a dicembre escono pure le serate per l'amico intimo della Michelazzo. Ma pure con questo l'avrà fatto VIRTUALE? Vogliamo vedere se ha i calli alle mani #noneladurso

eliana michelazzo col nuovo fidanzato

persona isquizita@unuomopop

Esclusiva internazionale MICKEY ROURKE che co’ du’ euro e tre ticket restaurant te viene pure a Ladispoli, ma dai #noneladurso

Giuseppe Candela@GiusCandela

Quello che resta di Mickey Rourke. #noneladurso

TROPPO FORTE IL DAMA @aidalaverdadera

Perché andare a fare il test del DNA presso dei normalissimi ospedali quando c’è Paola Caruso laureata presso l’università degli studi di Cologno monzese che ti può aiutare? #noneladurso

[Righetto]@Ri_Ghetto

Cioè quindi Paola Caruso e la madre biologica sarebbero diventate le esperte di DNA? Presso quale scuola, quella degli studi di Canale 5? URLO #noneladurso

Trash Italiano @trash_italiano

eliana michelazzo e manila nazzaro come giulia de lellis e taylor swift

Bravissimi autori che hanno chiamato Giulia De Lellis per promuovere il libro e Taylor Swift per il nuovo album. #noneladurso

ellepi_one ® @PrestaLucio

Il pubblico lo puoi ingannare una volta, ma poi quando capisce che si vende fumo ci ripaga con la stessa moneta.

barbara d urso barbara d urso