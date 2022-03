15 mar 2022 11:46

TWEET-FLASH! - CANDELA: “ESPLODE CASO COSTAMAGNA. COME DAGOANTICIPATO VERSO LA NON RICONFERMA AD AGORÀ. ORFEO VORREBBE AL SUO POSTO, SECONDO TVBLOG, MONICA GIANDOTTI, REDUCE DAL FLOP BIENNALE DI UNOMATTINA. LA CONDUTTRICE È SPOSATA CON CAPPELLINI (REPUBBLICA). CHI È IL TESTIMONE DI NOZZE? MARIO ORFEO! NON SOLO GIANDOTTI, PER QUESTO RUOLO SCALPITA ANCHE SENIO BONINI ORA AD AGORÀ EXTRA…”