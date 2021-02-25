Tra gli ospiti di #Piazzapulita stasera: l'ex portavoce del Presidente del Consiglio, Rocco Casalino.— Piazzapulita La7 (@PiazzapulitaLA7) February 25, 2021
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TWEET FLASH! FORMIGLI ANNUNCIA L'ENNESIMA OSPITATA DI CASALINO IN TOUR PER “GIUSEPPI” E PER IL SUO PORTAFOGLIO, E L'ACCOUNT TWITTER DI “PIAZZA PULITA” VIENE INVASO DALLE PERNACCHIE: "BASTA!, "NON SE NE PUO' PIU'", "CASALINO IS THE NEW ANDREA SCANZI", "CHE PALLE, E' OVUNQUE", "STASERA NETFLIX..."-
Tra gli ospiti di #Piazzapulita stasera: l'ex portavoce del Presidente del Consiglio, Rocco Casalino.— Piazzapulita La7 (@PiazzapulitaLA7) February 25, 2021
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LA MARCIA SU ROMA DEL "VECCHIO SGARBONE": “LE RIDAREMO LA DIGNITÀ DI CAPITALE” - IL CRITICO D’ARTE SI CANDIDA PER IL CAMPIDOGLIO E METTE IN PIEDI UNA CONFERENZA STAMPA SHOW A PIAZZA NAVONA CON PAOLINI CHE SI BUTTA A TERRA PER BACIARGLI LA SCARPA – “MI PRESENTO PERCHÉ SONO SGARBI. O IL CENTRODESTRA CONVERGE SU DI ME O FACCIO UNA LISTA. PRIMA PENSEREMO A MIGLIORARE I SERVIZI ESSENZIALI. POI…” – VIDEO
“AVEVA PAURA CHE FOSSE AUTISTICO” – NEL TREVIGIANO UN OPERAIO DI 43ENNE HA STRANGOLATO IL FIGLIO DI 2 ANNI E POI SI È SQUARCIATO LA GOLA CON UN COLTELLO DA CUCINA. NON MOLTO TEMPO FA SI ERA SFOGATO CON ALCUNI FAMILIARI, PARLANDO CON ANGOSCIA DEL FUTURO DEL PICCOLO: “CHE VITA FAREBBE?” – E NEL TREVIGIANO UNA DONNA SI È GETTATA DA UN PONTE CON IL FIGLIO DI UN ANNO E MEZZO IN BRACCIO: LEI È MORTA, IL BAMBINO È IN CONDIZIONI DISPERATE…
NON SERVE ASPETTARE IL RICHIAMO PER GODERSI I BENEFICI DEL VACCINO - DAI DATI DI INGHILTERRA E SCOZIA ARRIVANO INDICAZIONI PROMETTENTI: È ORMAI DIMOSTRATO CHE GIÀ SOLO LA PRIMA DOSE DÀ UN'ALTA PROTEZIONE DAL COVID GRAVE E LIMITA I RICOVERI, PROTEGGENDO DAI SINTOMI LIEVI I GIOVANI - ECCO PERCHÉ HA SENSO ASSICURARE ALMENO UNA INIEZIONE A MILIONI DI PERSONE E RITARDARE LA SECONDA FINO A 12 SETTIMANE DOPO...