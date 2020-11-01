Gigi Proietti una volta mi disse: se parlo con uno di destra, mi sento di sinistra , se parlo con uno di sinistra divento subito di destra. Era un genio.— Vittorio Feltri (@vfeltri) November 2, 2020
TWEET-FLASH! - VITTORIO FELTRI: “GIGI PROIETTI UNA VOLTA MI DISSE: SE PARLO CON UNO DI DESTRA, MI SENTO DI SINISTRA , SE PARLO CON UNO DI SINISTRA DIVENTO SUBITO DI DESTRA. ERA UN GENIO”-
Gigi Proietti una volta mi disse: se parlo con uno di destra, mi sento di sinistra , se parlo con uno di sinistra divento subito di destra. Era un genio.— Vittorio Feltri (@vfeltri) November 2, 2020
LA TV GARBATA DEI CAZZI, DEI CULI E DELLA MERDA - A ''CHE TEMPO CHE FA'' UNA CARRELLATA DI FUNGHI CHE SEMBRANO PISELLI O NATICHE, DESCRITTI CON DOVIZIA DI PARTICOLARI DA LUCIANA LITTIZZETTO MENTRE IL ''FRATACCHIONE'' FABIO FAZIO FINGE DI TRASECOLARE E DI IMBARAZZARSI. IL TUTTO SEGUÌTO DAL GIOCO IN CUI SI SALTELLA TRA LE CACCHE DI CANE (PLASMATE SUL MOMENTO) E DALLA GARA TRA DUE STRONZONI TELECOMANDATI
CRONACA DI UN DISASTRO ANNUNCIATO - NON ERA DIFFICILE PREVEDERE CHE I TRASPORTI SAREBBERO ANDATI IN TILT CON LA RIAPERTURA DELLE SCUOLE (LO ERANO GIÀ PRIMA), EPPURE QUEI GENI DI CONTE E DELLE SUE MINISTRE (PER MANCANZA DI PROVE) AZZOLINA E DE MICHELI NON HANNO FATTO NIENTE! - I FAMOSI 300 MILIONI DEL GOVERNO ALLE REGIONI? SONO STATI STANZIATI SOLO IL 31 AGOSTO E MATERIALMENTE RIPARTITI CON UN DECRETO ATTAUTIVO FIRMATO VENERDÌ SCORSO…
IL CANTIERE INFINITO - NUOVO RINVIO PER FINCANTIERI-STX: ANCHE SE L'ACCORDO È STATO FIRMATO TRE ANNI FA, MANCA ANCORA IL VIA LIBERA DELL'ANTITRUST EUROPEO, E IL SENATO FRANCESE CHIEDE UNA ''MINORANZA DI BLOCCO'' PER SOTTRARRE IL CONTROLLO AGLI ITALIANI SE…
CAFONALINO “EGO TE ABSOLVO” - GABRIELE DONNINI, UNO DEI TATUATORI PIÙ TALENTUOSI DI ROMA, ESPONE PER LA ROME ART WEEK IL SUO TESCHIO RINCHIUSO ALL’INTERNO DELLE SBARRE, CON INCISI DISEGNI E SIMBOLI TRACCIATI DAI DETENUTI NEGLI ANNI – IL DOLORE, L’ORGOGLIO, LA PAURA, L’ODIO E IL CORAGGIO: IL CARCERE COME UN MICROCOSMO - LE GEISHE DI STEFANELLI E I “LONERS” DI MARCO SIMONI: LA MOSTRA COLLETTIVA
CI SCRIVE TRENITALIA E AMMETTE CHE LE ESIGENZE DI MOBILITÀ DEL PERIODO NATALIZIO ''NON POSSONO ESSERE SEMPLICEMENTE RIMODULATE SULLA BASE DELLE ESPERIENZE DEGLI ANNI PASSATI, MA IMPONGONO UNA APPROFONDITA VALUTAZIONE DEL MUTATO CONTESTO''. QUINDI QUEST'ANNO I BIGLIETTI PER I TRENI NATALIZI SARANNO DISPONIBILI ''A PARTIRE DAGLI INIZI DI NOVEMBRE'', CON VARIE SETTIMANE DI RITARDO RISPETTO AL SOLITO. SEMPRE CHE IN QUESTI GIORNI NON SIA IL GOVERNO A SCONVOLGERE I PIANI DI VIAGGIO DEGLI ITALIANI…
“ALLA FINE DEL PRIMO TRIMESTRE 2021, SE TUTTO VA BENE, I VACCINI SARANNO IN UNA FASE AVANZATA DI DISTRIBUZIONE” - LO HA DICHIARATO IL DIRETTORE DELL’AREA RICERCA E SVILUPPO DELL’ONCOLOGIA DELL’AZIENDA FARMACEUTICA “ASTRAZENECA”, JOSEP BASELGA - LA PARTE COMPLICATA SARÀ PROGETTARE COME DISTRIBUIRLI VISTA L’ENORME RICHIESTA - VI SONO ATTUALMENTE 175 DIVERSI VACCINI SU CUI SI STA LAVORANDO IN TUTTO IL MONDO