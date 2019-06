TWITTER HA VINTO: ALLA BALIVO VIENE STRAPPATO LO SCETTRO DI MADRINA DEL ''MILANO PRIDE'' - LE SUE FRASI SU RICKY MARTIN ''SEI BONO ANCHE SE SEI FR***'' E SU VLADIMIR LUXURIA, DA LEI NON CONSIDERATA UNA DONNA, HANNO FATTO SPROFONDARE LA BELLA NAPOLETANA NEGLI INFERI ARCOBALENO, CON UNA MARTELLANTE CAMPAGNA SOCIAL. ECCO IL COMUNICATO IN CUI ORGANIZZATORI LA SILURANO

«Commenti omofobi da Caterina Balivo»: non sarà più la madrina del Milano Pride

Caterina Balivo non sarà più la madrina del Milano Pride. A spiegarlo sono gli organizzatori dell'evento, che si terrà a Milano dal 21 al 30 giugno: «Rimaniamo convinti che sia importante coinvolgere personalità del mondo dello spettacolo sul palco del Pride per consentire alle nostre istanze e rivendicazioni di raggiungere quel pezzo di paese che ai Pride non ci viene e magari ha un atteggiamento ostile o indifferente rispetto alle “nostre” tematiche. Tuttavia riteniamo che sia ancora più importante fare in modo che si arrivi al Pride unit*.

La “madrina” di un Pride deve essere un fattore unificante. È chiaro che la nostra scelta - di cui ci assumiamo la responsabilità - ha suscitato molte perplessità e polemiche. E poiché il Pride deve essere un momento di unità e uno spazio in cui tutti e tutte con le proprie differenze possano riconoscersi, abbiamo preso la decisione in accordo con Caterina Balivo di fare un passo indietro. Ringraziamo Caterina Balivo per la disponibilità e la sensibilità dimostrate in questa circostanza. Ora pensiamo tutt* insieme alla settimana del Pride che ci aspetta. Buon Pride!».

Sulla decisione peserebbero i commenti omofobici a cui la conduttrice televisiva si è lasciata andare in alcune circostanze del passato. La Balivo, ad esempio, sia pure in modo ironico, etichettò Ricky Martin con l'epiteto di «fro...», mentre di Luxuria disse che era una «donna con la gonna».

