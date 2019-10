È UFFICIALE: BANIJAY SI COMPRA ENDEMOL SHINE PER 2 MILIARDI. NASCE UN GIGANTE DELLA TV DA 3 MILIARDI DI RICAVI. BANIJAY, GUIDATA A LIVELLO MONDIALE DA MARCO BASSETTI, IN ITALIA È POPOLARE PER ''L'ISOLA DEI FAMOSI'' E ''IL PARADISO DELLE SIGNORE''. NELL'AZIONATO C'È DEAGOSTINI E VIVENDI. MENTRE ENDEMOL, DI PROPRIETÀ DISNEY E DEL FONDO APOLLO, PRODUCE IL ''GRANDE FRATELLO'', ''BLACK MIRROR'' E ''THE VOICE''

Da www.primaonline.it

MARCO BASSETTI BANIJAY

Siglato questa notte l’accordo per l’acquisizione di Endemol Shine da parte del gruppo Banijay.

L’operazione di cui si parlava da tempo, porta alla nascita di un colosso nel settore delle produzioni tv, che spazia dai reality, ai talk show e ai quiz, da quasi 3 miliardi di ricavi annui.

Sembrano essere in dirittura di arrivo le trattative per l’acquisizione di Endemol Shine da parte del gruppo Banijay. Vociferata per diverso tempo, l’operazione porterebbe alla nascita di un colosso nel settore delle produzioni tv, che spazia dai reality, ai talk show e ai quiz, da quasi 3 miliardi di ricavi annui.

ENDEMOL SHINE

Secondo il Daily Telegraph, che per primo ha riportato la notizia, l’accordo dovrebbe chiudersi per una cifra che si aggira attorno ai 2 miliardi di dollari.

Banijay, guidato a livello mondiale da Marco Bassetti, in Italia è popolare per trasmissioni come ‘Temptation Island’, ‘L’isola dei Famosi’ e ‘Il paradiso delle Signore’. La controllano il gruppo Lov di Stephane Courbit e DeAgostini, che da sola ha il 34,2% del gruppo. Nell’azionariato c’è anche Vivendi che possiede poco più del 31%.

Endemol Shine, di proprietà di Disney e del fondo Apollo Group Management, è conosciuto per produzioni come ‘Il Grande Fratello’, ‘The Voice’, ‘Black Mirror’ e ‘MasterChef’. I rumors su una sua messa in vendita si erano susseguite dall’estate del 2018, svegliando gli appetiti di diversi gruppi, dalla britannica Itv, a FremantleMedia, fino ad arrivare a Liberty Global.

Leonardo Pasquinelli

E ovviamente Banijay, che sembra ora vicino a spuntarla.