22 feb 2021 18:20

LE ULTIME PAROLE FAMOSE - ANDREA SCANZI IN DIRETTA FACEBOOK IL 25 FEBBRAIO 2020 SUL COVID: “QUESTA NON È UNA MALATTIA MORTALE, PORCA DI UNA PUTTANA TROIA LADRA. NON È POSSIBILE CHE IO VEDA LA GENTE CHE NON ESCE PIÙ DI CASA. L’INFLUENZA SUINA DEL 2009 FECE MOLTI PIÙ MORTI, AVEVA UN’INCIDENZA MORTALE MOLTO SUPERIORE, PERÒ NON FREGA UN CAZZO A NESSUNO, PERCHÉ EVIDENTEMENTE SI CHIAMAVA SUINA E FACEVA SCHIFO, IL NOME…”