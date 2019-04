ULTIME DA VIALE MAZZINI - FOA, ALTER-EGO DI SALVINI, HA PRESO IL SOPRAVVENTO SU SALINI, INCAPACE DI GESTIRE IL POTERE DEL CARROZZONE PIÙ LETALE D'ITALIA. IL PROSSIMO OBIETTIVO È METTERE UN LEGHISTA ALLA DIREZIONE DEL TG1 (ECCO DA COSA NASCE LO SCONTRO VIOLENTO TRA CARBONI E BOTTAI) - E SU FABIO FAZIO IL COMPROMESSO TROVATO DALL'AD FA INFURIARE SALVINI. LUI PRETENDEVA UN TAGLIO DEL 30% E LO SPOSTAMENTO SU ALTRA RETE. INVECE AVRÀ…

Ci sono due Salvini. Uno che (non) sta al Viminale. L'altro che invece è ben saldo a Viale Mazzini e all'anagrafe si fa chiamare Marcello Foa. Approfittando dell'incapacità a gestire il potere e la macchina infernale della Rai di Salini, il presidente ha preso il controllo dell'azienda. Il suo prossimo obiettivo è mettere alla direzione del Tg1, al momento in quota 5 Stelle, un giornalista vicino alla Lega.

Lo scazzo tra il direttore Carboni e il vice Bottai nasce proprio da qui. Dalla priorità delle notizie da mettere nella copertina del Tg. Il vice metteva prima Salvini di Di Maio, e su questo si è consumato il sanguinoso scontro.

L'altro tema di sfida è Fabio Fazio. Salini conviene coi 5 Stelle che non può mandarlo via, ma al massimo possono tagliargli lo stipendio del 10% in ragione degli ascolti molto, molto al di sotto delle previsioni di Orfeo. Il dettaglio che non è chiaro è se il taglio va fatto al suo stipendio o a tutto il contratto, visto che è stato firmato dalla società per metà in mano proprio a Fazio. Non è una differenza secondaria: si tratta di milioni di euro.

Salvini davanti a questo compromesso è furioso: pretendeva un taglio di almeno il 30% e il suo passaggio a un'altra rete. Ma tutto è stato rinviato a dopo le elezioni.

