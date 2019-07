2 lug 2019 17:11

ULTIMI RUMORS DALLA RAI SOVRANISTA: LORELLA CUCCARINI IN COPPIA CON ANGELO MELLONE CONDURRÀ "GRAND TOUR" IN PRIMA SERATA ESTIVA. MUCCITELLI-CONVERTINI IN ARRIVO A ''LINEA VERDE INVERNO'' - SI PARLA DI UN AVVICENDAMENTO TRA FABRIZIO FERRAGNI E ANTONIO DI BELLA ALLA GUIDA DI RAINEWS24 INTANO FRECCERO CERCA LA RICONFERMA PER UN ALTRO ANNO A RAIDUE...