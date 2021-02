UOMO BIANCO…HO PRESO IL TUO SCALPO! – NELLA CLASSIFICA DI “TIME” DELLE 100 FIGURE PIU’ INFLUENTI NEI PROSSIMI ANNI STRAVINCONO LE DONNE NON BIANCHE E/O NON WASP – L’EX MARAMALDO UOMO BIANCO FINISCE DIETRO ANCHE AI MASCHI NON WASP – MA SARÀ DAVVERO COSÌ O È LA SOLITA COSTRUZIONE IDEOLOGICA DEL POLITICALLY CORRECT AMERICANO PER CUI DEVONO VINCERE LE DONNE DI COLORE?

DAGOREPORT

time 100 persone piu' influenti 2021 cover

Che WASP (White Anglo-Saxon Protestant) sia fuori moda questo l’avevamo capito. Che il politically correct abbia ideologicamente spostato la barra del gusto (e del comando) verso ogni qualsiasi ex minoranza o ex non-bianco europeo è altrettanto noto. Che tutti i mali, da “Orientalismo” di Edward Said in poi risiedano nel fallocentrismo usurpatore del maschio bianco lo sappiamo e che, di conseguenza, il resto del mondo sia più “figo” pure.

time 100 persone piu' influenti 2021 14

Il “Time” di questa settimana lo certifica. Il settimanale di informazione Usa, di proprietà di Marc Benioff, cresciuto in una famiglia ebrea stabilita nella San Francisco Bay Area, ha dedicato il numero in edicola alle 100 persone più influenti dei prossimi anni (secondo lui). Le ha divise anche in settori: Fenomeni, Innovatori, Leaders, Artisti, Avvocati d’opinione.

time 100 persone piu' influenti 2021 2

Allora, in che gender ecc ecc “Time” identifica i leader prossimi venturi? Nel famigerato uomo bianco dominatore o in una donna bianca (categoria nella quale nell’ultimo censimento si sono classificati il 77,1% della popolazione Usa)? No di certo, l’uomo bianco non è più “figo”. I prossimi leader più influenti, secondo “Time” sono, naturalmente, le donne e, naturalmente, non Wasp, comunque non bianche di “origine” europea.

Sono 34 su 100 dei nomi indicati (tra i quali l’ormai onnipresente pseudo poetessa Gorman) e stravincono nella prima categoria, “Leader”, dove sono otto contro quattro maschi Wasp, tre donne Wasp e due maschi di colore. Così via per il resto delle classificazioni. I non-bianchi vincono sia tra le donne che tra i maschi; gli europei in elenco sono pochissimi, gli europei “latini” nessuno, italiani men che meno. Se le previsioni del “Time” sono vere – e non la caratteristica proiezione ideologica -, dal 2025 urge una diffusione di quote azzurre perché l’uomo bianco di tradizione “latina” è destinato a diventare come il panda.

marc benioff amanda gorman

sanna marin