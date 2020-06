16 giu 2020 19:27

URBANETTO, NON FARE IL FURBETTO – I GIORNALISTI DEI PERIODICI RCS RIFIUTANO ALL’UNANIMITÀ LA PROPOSTA DI CAIRO DI RICHIEDERE LA CASSA COVID: “LA RITENIAMO UN AMMORTIZZATORE SOCIALE INACCETTABILE IN QUANTO PREVISTO IN CASO DI LIMITAZIONE DELLE ATTIVITÀ, CHE NON HA AVUTO LUOGO NEI PERIODICI RCS”