30 giu 2022 16:32

USATO SICURO PER IL BISCIONE – PER IL PALINSESTO AUTUNNALE PIERSILVIO BERLUSCONI SI AFFIDA AI SOLITI VOLTI NOTI, SI LANCIA IN UN QUALCHE OPERAZIONE NOSTALGIA E SPERA DI FAR INCAZZARE QUALCUNO CON PIO E AMEDEO – SU CANALE5 TORNA “LA TALPA” PRODOTTO DALLA DE FILIPPI. TRE PUNTATE PER CELEBRARE “MAI DIRE GOL” CON LA GIALAPPA, PIERO CHIAMBRETTI CHIUDE CON “TIKI TAKA” E FARÀ UN PROGRAMMA PER BIMBI. “BACK TO SCHOOL” TORNA CON FEDERICA PANICUCCI. BELEN E MAMMUCARI CONFERMATE "IENE" – BARBARA D’URSO RELEGATA A “POMERIGGIO5”, PIO E AMEDEO RADDOPPIANO CON “EMIGRATIS” E…