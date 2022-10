VA BENE CHE GLI HORROR DOVREBBERO SPAVENTARE, MA COSÌ SI ESAGERA! - MOLTI SPETTATORI CHE SONO ANDATI AL CINEMA PER VEDERE IL FILM HORROR "TERRIFIER 2" HANNO AVUTO DIFFICOLTÀ A SEGUIRLO FINO ALLA FINE: ALCUNI SAREBBERO SVENUTI, ALTRI AVREBBERO VOMITATO - IL FILM RACCONTA DEL TERRIFICANTE "ART THE CLOWN", IL PAGLIACCIO KILLER CHE AMMAZZA GIOVANI DURANTE LA NOTTE DI HALLOWEEN… - VIDEO

terrifier 2. 9

Terrifier 2 è un film estremamente violento uscito nelle sale cinematografiche in versione completa e per questo, molti spettatori, alcuni ignari dell’esagerata crudeltà mostrata, hanno provato difficoltà a vederlo. Film come questo non escono al cinema frequentemente ed è raro potersi ritrovare a guardare uno slasher così spaventoso e scioccante.

terrifier 2. 7

Il film, scritto e diretto da Damien Leone, è attualmente nei cinema statunitensi. Al momento non sappiamo quando arriverà in Italia. Il cattivo Art the Clown è interpretato da David Howard Thornton e nel cast sono presenti anche Lauren LaVera, Samantha Scaffidi ed Elliot Fullam.

