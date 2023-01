Ida Di Grazia per leggo.it

nina moric scapezzolata

Quando tra gli invitati di un evento c'è Nina Moric i fotografi vanno a nozze. La splendida modella è arrivata al party romano organizzato nel week end con un look super sexy e un top talmente striminzito che ha lasciato in bella evidenza i capezzoli con tanto di piercing.

(...)

La Moric ha posato fiera come solo lei sa fare e regalando anche un cambio d'abito, sempre sexy e con i toni del rosa per restare in tema con la locationa. Al party di inaugurazione ha partecipato anche Miriana Trevisan, fasciata da un mini dress con cristalli bianchi.

Claudia Lai, la vita dopo il tumore

nina moric vip extension & beauty academy, 2

Il dj set è stato curato eccezionalmente dalla moglie del calciatore Radja Nainggolan, Claudia Lai. Bellissima in total black Claudia ha deliziato gli ospiti con le sue esibizioni in consolle. Impossibile non pensare alla sua storia, quando solo quattro anni fa annunciò via social di avere un cancro. Era 11 luglio del 2019 quando la moglie di Nainggolan pubblica un post su Instagram in cui annuncia la battaglia contro il cancro. Una battaglia che sembra ormai vinta e che vede Claudia felice e pronta a cnquistare il mondo.

