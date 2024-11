LA VACANZA DEL PERDONO? TOTTI E NOEMI A MIAMI DOPO LO SCOOP DI “GENTE” SULLA PRESUNTA LIAISON TRA IL PUPONE E MARIALUISA JACOBELLI – L’EX CAPITANO SI E’ RIFIUTATO DI AFFRONTARE L’ARGOMENTO DEL TRADIMENTO, NOEMI ALLA DOMANDA DI STAFFELLI SU COME TOTTI SI ERA GIUSTIFICATO DELLA LIAISON CON LA JACOBELLI: “NON NE HA AVUTO BISOGNO”. FINE DELLA STORIA? NON PROPRIO -. LA JACOBELLI: “PER ORA HO DECISO DI NON PARLARE PIÙ, È GIÀ SUCCESSO TROPPO CASINO. IO COMUNQUE..."

Mica è facile essere Francesco Totti. Non solo hai a che fare con il tuo famoso istinto di giaguaro che prima o poi ti porta a tradire la donna con cui stai. Siccome sei anche famosissimo, prima o poi questi tradimenti vengono fuori. E anche se fai finta di niente, tutti te ne chiedono conto e tutti vogliono sapere: cosa succede ora alla coppia Noemi-Totti?

Dopo lo scoop di Gente – che ha rivelato che Totti ha tradito la compagna Noemi Bocchi con la giornalista Marialuisa Jacobelli: i nostri paparazzi li hanno sorpresi nello stesso albergo e lei ci ha confermato la liaison – il Pupone e signora erano volati a Miami come se niente fosse, proprio il giorno dopo che la notizia era uscita, ripresa da ogni giornale e sito internet.

Del resto c’era un impegno pregresso da onorare: la partecipazione di Totti al torneo di padel EA7 World Legends. Cosa sarà mai un “cornino” di fronte a un impegno commerciale, si saranno detti entrambi. “First things first”, prima le cose importanti, dicono gli inglesi, e così via, andiamo a Miami!

Quando Francesco e Noemi sono rientrati a Roma – era la mattina del 28 ottobre – ad aspettarli fuori dall’aeroporto però c’erano di nuovo i nostri paparazzi, che li hanno immortalati mentre un po’ stupiti subivano l’attacco di Valerio Staffelli di Striscia la notizia. Staffelli avrebbe voluto consegnare il tapiro alla coppia, che non l’ha preso, Staffelli è riuscito a infilarlo in auto, ma prima di partire Francesco l’ha posato per terra. Esemplare la risposta di Noemi alla domanda di Staffelli su come Totti si era giustificato della liaison con la Jacobelli: «Non ne ha avuto bisogno», ha detto lei. Fine della storia? Non proprio.

Nei giorni passati a Miami, Francesco ha rilasciato dichiarazioni su un suo eventuale ritorno in campo, evitando scientificamente di affrontare l’argomento del tradimento. Si è trattato di

un diversivo per provare a nascondere la notizia delle corna, diversivo che è stato ben accolto da una certa stampa compiacente, che da sempre difende Totti. Molti preferiscono trastullarsi con l’idea di un ritorno in campo di un eroico calciatore 48enne piuttosto che affrontare l’idea che il suddetto eroe sia in realtà un uomo molto fallace e forse neppure tanto furbo.

Del resto la strategia di Francesco Totti quando è stato beccato a tradire la prima moglie cioè Ilary Blasi, è sempre stata quella di negare l’evidenza. L’ha fatto quando l’ha tradita a tre mesi dalle nozze con Flavia Vento e l’ha rifatto quando, dopo 16 anni di matrimonio, l’ha tradita con Noemi Bocchi. E il bello è che la tradita di turno, prima Ilary e ora Noemi, si è sempre mostrata molto compiacente nel coprire le scappatelle.

Noemi ha risposto a Staffelli come sappiamo. E a suo tempo Ilary Blasi era andata in tv per ben due volte a smentire la crisi. Poi però la rottura è arrivata, e brutta. Come si comporterà Noemi nei prossimi giorni? Certo lei, a differenza di Ilary, non vanta nessun contratto matrimoniale con il Pupone e quindi non è tutelata da un punto di vista economico in caso di rottura. E questa variabile conta molto.

Dal canto suo Marialuisa Jacobelli si è chiusa nel silenzio. Noi però l’abbiamo sentita. «Sono stata fuori dal mondo: ho spento il telefono, non ho visto niente», ci ha confidato. «Per ora ho deciso di non parlare più, è già successo troppo casino. Io comunque mi sento bene, non ho nessun problema». Forse le sono arrivate le numerose critiche alla sua scelta di rivelare il flirt con Totti.

Noi però la pensiamo come la giornalista Silvana Giacobini, già direttrice di importanti giornali di gossip e attenta osservatrice: «Oggi le donne sono cambiate, sono più libere», ha detto a La vita in diretta. «Se una donna decide di dire che ha una relazione con un uomo impegnato, ne ha tutto il diritto. È libera di farlo». Sottoscriviamo in pieno.

