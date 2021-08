LE VACANZE DA FUTURO PAPA' DEL “DOTTOR ROSSI” – “CHI” SCODELLA LE FOTO DI VALENTINO IN BARCA CON FRANCESCA SOFIA NOVELLO – I DUE SI TROVANO SULLO YACHT DA 9 MILIONI DI EURO DI VALE A PESARO E LA MODELLA ESIBISCE GIA' IL SUO PANCIONE... – I DUE HANNO ANNUNCIATO DI ASPETTARE UNA BAMBINA LO SCORSO 18 AGOSTO

DA www.leggo.it

Pancione in vista e sorrisi pieni d'amore: la coppia formata dal campione Valentino Rossi e la modella Francesca Sofia Novello si sta godendo le vacanze in barca a Pesaro in attesa dell'arrivo della primogenita.

Dopo l'addio alla MotoGp, Valentino ha annunciato che diventerà papà. Il Dottore aspetta la prima figlia dalla compagna Francesca Sofia Novello, che su Instagram, giorni fa, ha mostrato emozionata un timido pancino.

La bimba cresce e le rotondità della modella diventano sempre più visibili, come mostrano le immagini pubblicate dal settimanale "Chi" che li ritrae a bordo del nuovo lussuoso yacht di 26 metri, acquistato, sembra, alla cifra di 9 milioni di euro. Valentino e Francesca sono sempre più innamorati: nuotano insieme in acqua, si guardano complici e innamorati e lui appare premurosissimo mentre coccola la compagna al sole.

