7 ott 2021 19:16

VACCINI UN TANTO AL MILO - L'ATTRICE SANDRA MILO, 88 ANNI, HA GIÀ FATTO LA TERZA DOSE E LO RACCONTA A "UN GIORNO DA PECORA": "NON SO NEMMENO QUALE FOSSE PERCHÉ NON L'HO CHIESTO, MA STO BENISSIMO, NON HO NESSUN TIPO DI EFFETTO COLLATERALE, NEMMENO UN PO' DI DOLORE AL BRACCIO. SONO MOLTO CONTENTA PERCHÉ MI SENTO PIÙ TRANQUILLA, COSÌ IL RISCHIO DI PRENDERE IL COVID È MOLTO MOLTO PIÙ BASSO" - VIDEO