31 mar 2020 19:10

VADE RETRO BRACHINO - DAGOSPIA LO SCRIVEVA A SETTEMBRE, OGGI ARRIVA LA CONFERMA DA MEDIASET: SI È CONCLUSO CONSENSUALMENTE IL RAPPORTO PROFESSIONALE CON CLAUDIO BRACHINO, IN AZIENDA DAL 1988 E UNO DEI VOLTI PREFERITI DEL BANANA - ORA PERÒ REGNA UN ALTRO GRUPPO, PIÙ FILO-SALVINIANO, DENTRO LE NEWS DEL BISCIONE, E PER L'EX DIRETTORE DI VIDEONEWS NON C'ERA PIÙ POSTO