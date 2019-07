VADE RETRO, GIANNINO! - “CAZZO! USO LE PAROLACCE, LE USO FINALMENTE, PERCHÉ DOPODOMANI NON MI SENTIRETE PIÙ” - SI È SFOGATO COSÌ OSCAR GIANNINO IN QUELLA CHE È UNA DELLE ULTIME PUNTATE DE A ‘’LA VERSIONE DI OSCAR’’, SU RADIO24 - GIANNINO STA AFFRONTANDO UN MOMENTO DIFFICILE A CAUSA DEL PIGNORAMENTO CHE HA SUBITO, PER CUI SI RITROVA CON TUTTI I CONTI CORRENTI E LE CARTE DI CREDITO BLOCCATI

“Uso le parolacce, le uso finalmente, perché dopodomani non mi sentirete più, sono alla penultima giornata qui dentro. Sono eternamente grato ai miei ascoltatori”. Si è sfogato così Oscar Giannino in quella che è una delle ultime puntate de a La versione di Oscar, su Radio24, il programma radiofonico che conduce su Radio 24 e che oggi, venerdì 26 luglio, giunge alla sua ultima puntata. Dieci anni dopo il suo esordio, l’emittente di Confindustria – salvo ripensamenti dell’ultim’ora – sembra infatti intenzionata a cancellare la trasmissione del giornalista esperto di economia nel proprio palinsesto.

La notizia non è ufficiale ma da settimane ormai si susseguono voci sul mancato rinnovo del contratto di Giannino e anche lui stesso si è lasciato andare a un messaggio d’addio sui social. Rispondendo a una ascoltatrice, il giornalista ha scritto infatti: “Sorella, l’azienda ha pieno potere di decidere. Ma una cosa so: tu, l’intera redazione, tecnici e assistenti senza di cui non si farebbero programmi, siete stati mia famiglia aggiuntiva per 10 anni. Mi mancherete tutti per quanto mi avete insegnato, insieme a tutti gli ascoltatori”. Sui social in molti si sono mobilitati in suo sostegno con l’hashtag #IoStoConOscar, tra cui anche l’attore comico Luca Bizzarri.

Giannino sta affrontando un momento difficile dal punto di vista economico a causa del pignoramento che ha subito, per cui si ritrova con tutti i conti correnti e le carte di credito bloccati. “Vivo oramai da una settimana accampato in ufficio, sono costretto a un regime di pura sopravvivenza dopo quello che mi è successo”, aveva raccontato in diretta ospite di Maria Latella.

