Barbara Costa per Dagospia

Porno mio quanto sei brutto! Ti lascio perché sei cattivo, mi hai dato la fama e tanti soldi ma sei “il luogo della solitudine” e io non ti voglio vedere mai più! L’avrete saputo, la pornostar in ascesa, pardon, EX pornostar Sara Diamante, ha lasciato il porno: basta, non porna più, mai più! Però “per il momento” non si cancella da Pornhub, e per quale motivo? Perché lì ci sta la grana, la vera grana! Sara è chiarissima: lei, adesso, da ferma, incassa quelli che chiama “soldini”, e che sono “10 mila euro”, al mese, e non facendo porno niente: è video porno rendita! Arriverà a bissare i suoi ricavi 2023 di porno attivo, da lei ben dichiarati, “150 mila euro”?

Sara lascia all’apice della fama, da italiana più amata su Pornhub. Dice che nel porno c’è troppa competizione e non è riuscita a farsi un’amica. Le auguriamo di trovarsela in settori meno azzannanti, e che ce lo dica, quali sono: forse lavorare da pendolare in un posto tossico, con capo str*nzo e colleghe e colleghi str*nzi, o sottopagate in part time desolanti, è meglio.

Sara non lascia il porno da pentita (dice) e lo lascia “anche” per amore del suo fidanzato. Scelta ultra personale sicché inattaccabilissima. Sapeste quante porno attrici hanno fatto come lei! Per poi ritrovarsi pive nel sacco, ma vabbè, saranno state sfortunate. Le loro imprese porno rimangono, però: nei meandri infiniti del web, l’oblio non esiste, e non è possibile.

Via una, cento trovate. Il porno non si strappa i peli sui peni né da nessuna altra parte per la porno dipartita della Diamante. E neanche i suoi fan: nel porno il lutto è corto se non inesistente, e essi già stanno a s*ga-stantuffarsi con qualche altra, cento altre, uguali e no a Sara. La quale ce lo assicura: lei non prenderà la strada del vittimismo acchiappa-consenso, ma diverrà una agente porno per guidare le ragazze nell’ambiente. Auguroni. Io la vedo dura.

Lo sa o no, la Diamante, che questa è l’ultima spiaggia a cui approda chi nel porno è arrivata al limite (di età, e di fisico, che le cede) ed è una spiaggia che tutte presto disertano, perché ti sbatti ma ci guadagni spicci? Come Adriana Chechik, che voleva fare da tutor alle matricole porno, e ha smesso prima di cominciare, per riapprodare sui set. Oppure come Brandi Love, pornostar milfona veterana, ora ferma per un serio incidente nautico: ha detto che si mette a “porno tutorare” e pagata e online solo questi suoi mesi di forzato stop. Poi, di nuovo, sui set. La grana, la gloria, stanno lì.

Io se fossi in Sara farei retromarcia e tornerei a studiare medicina, indirizzo che vuole, ma che sia di aiuto mentale al prossimo. Eh, miei cari, siamo al giro di boa, anzi, siamo allo scoppio: vi avverto, quante ne dovremo presto sentire, di divette porno in mocciante piagnisteo deluso! OnlyFans è saturo, esploderà, e dove ripararsi, in mutande o senza?

Un’altra ex, di OF e pure di porno set, Benny Green, sorella del giornalista Gramellini, si è già portata avanti: dopo aver fatto porno e aver scoperto, a suo dire, che è “il discount dell’hard”, lo ha mollato per fare cinema serio, e ha dato un party per celebrare un docufilm di lei sul porno che ancora deve girare.

In netta controtendenza, Beatrice Segreti, sex creator italiana di cui parlano anche i media internazionali: questa non molla, in lei non si intravede alcun pentimento, anzi: “È importante capire che una volta che vai online non puoi tornare indietro. Su Pornhub, e su OF, i soldi facili non esistono. Pensateci bene prima di iniziare”.

Le pentite del porno sono un esercito mica male, non ve ne dico i nomi, sapete perché? Perché, ma chi diavolo se li ricorda?!?!? Sono un ammasso indistinto di ragazze che col porno c’hanno provato, appese alla notorietà facile che ti bacia all’inizio – appunto perché sei nuova – per poi scoprire – come Sara – che “non ho il carattere forte che serve per fare porno”. LA SOLA SANTISSIMA VERITÀ.

E, massimo 2 anni – come Sara – richiudono le gambe. La maggior parte, a differenza di Sara, non ci ha guadagnato molto. Così, dopo un po’… rieccole, che ci riprovano, con il porno che piagnucolavano di disprezzare. I soldi non durano per sempre, ma è la perdita della celebrità, a farle ritornare: quando non ti si fila nemmeno il più tamarro dei reality show, nemmeno il più svociato dei podcast, nemmeno il più sperduto sito mezzo inattivo…

Una, la capa delle pentite del porno, lo sapete, è Selen: per quanti anni, da ex pornodiva, ha tentato una strada televisiva… "pulita"? Lei dice di no, ma andiamo, sono anni e anni che deve finire la sua autobiografia: lamenta che le mancano i capitoli sul porno. Ma secondo voi, è perché Selen ha fatto la dj, e per il suo presente da imprenditrice estetica, o per il suo glorioso passato nel porno, che l’hanno chiamata all’ultima disastrosa Isola dei Famosi?

