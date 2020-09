VAFFAN-CUNIAL! - LA SVALVOLATA DEPUTATA NO-VAX EX M5S, FAMOSA PER ESSERE STATA MULTATA DURANTE IL LOCKDOWN PER UNA SCAMPAGNATA A OSTIA A PASQUETTA, SALTA ADDOSSO A UN INVIATO DI "PIAZZAPULITA" E PROVA A BACIARLO PER DIMOSTRARE CHE IL VIRUS NON ESISTE - “LA MASCHERINA? NON CE L’HO E ALLORA? MI FATE LA MULTA? NON LA METTO MAI. SAI CHE MENTRE LA INDOSSI TI STAI AMMALANDO? TI ABBRACCIO, AMORE, TESORO” - VIDEO

++ La Parlamentare CUNIAL ha aggredito il nostro inviato @AlessioLasta saltandogli addosso e provando a baciarlo nel tentativo di dimostrare che il virus non esiste ++



Stasera a #Piazzapulita un'inchiesta sui negazionisti del covid.

21.15, La7. pic.twitter.com/x4UYg1oNeE — Piazzapulita La7 (@PiazzapulitaLA7) September 10, 2020

Da www.liberoquotidiano.it

L'ex grillina Sara Cunial finisce al centro della polemica. La parlamentare no-vax ha "aggredito il nostro inviato Alessio Lasta, saltandogli addosso e provando a baciarlo nel tentativo di dimostrare che il virus non esiste".

Questa l'anticipazione che PiazzaPulita pubblica prima di andare in onda questa sera, giovedì 10 settembre, su La7 con Corrado Formigli. Nel filmato, ovviamente ridotto, si vede la Cunial in strada, in mezzo a molta gente, senza mascherina. "Non ce l'ho, e allora? Mi fate la multa?", replica all'inviato che le fa notare di non rispettare le regole anti-coronavirus. "Un onorevole della Repubblica - spiega Lasta - che non ha la mascherina e non rispetta il distanziamento sociale". "Mai - lo interrompe la deputata del Gruppo Misto -, lo sai che ti stai ammalando mentre indossi la mascherina? Io altrimenti ti abbraccio amore, tesoro".

Poi l'agguato, la Cunial assalta l'inviato di Formigli con tanto di bacio. "Ma la smette di fare queste buffonate?", la ferma Lasta alterato. "Ci sono 35mila morti in Italia e deve avere rispetto per le persone". Un'uscita, questa, che scatena l'ex M5s: "Sei tu che devi smetterla di rinnegare l'intelligenza delle persone che sono qui presenti". Tutti, come la Cunial, senza mascherina.

