VAI KHABY, PERCULALI TUTTI - IL RAGAZZO DI CHIVASSO NATO IN SENEGAL È DIVENTATO IL TIKTOKER ITALIANO PIÙ FAMOSO AL MONDO PERCHÉ È IL RISCATTO DELL'UOMO COMUNE: NIENTE FILTRI NÉ LOCATION DA SOGNO, SOLO LUI CHE OGNI VOLTA SCUOTE LA TESTA DI FRONTE ALL'ENNESIMA MINCHIATA SOCIAL - HA OLTRE 67 MILIONI DI FOLLOWER SU TIKTOK, MOLTO PIÙ DEI PATINATI GIANLUCA VACCHI E CHIARA FERRAGNI: IL TRIONFO DELLA NORMALITÀ, ALMENO FINO A QUANDO ANDRÀ DI MODA... - VIDEO

Andrea Andrei per “Il Messaggero”

khaby lame 1

Il fenomeno Khaby Lame, il ragazzo di Chivasso che è diventato il tiktoker italiano più famoso al mondo, è un esempio che probabilmente farà scuola nei social network.

Per quanto spesso comprendere le ragioni della popolarità di certi personaggi su TikTok, Instagram e simili sia una sfida impossibile anche per il miglior sociologo, non è difficile in questo caso decifrare l'esplosione del successo di questo 21enne, soprattutto se messo a paragone con altri fenomeni nostrani del web.

khaby lame 5

Per quei pochi che non lo conoscessero, Khaby (vero nome Khabane) è un ragazzo nato in Senegal che vive in Italia da quando ha un anno. La sua attività, che l'ha in poco tempo trasformato in un meme internazionale, è grossomodo quella di mostrare come i video più artefatti che vengono caricati sui social siano in realtà privi di senso.

L'arma di Khaby è insomma la normalità, che in un mondo come quello dei social network ha una forza dirompente. Niente filtri, niente location da sogno, solo lui che scuote la testa davanti all'ennesima stupidaggine diffusa in rete.

khaby lame 4

Ebbene, Khaby ora su TikTok ha più di 67 milioni di follower, più di Gianluca Vacchi con la sua vita smeralda e i suoi balletti sullo yacht, quasi tre volte i follower su Instagram di Chiara Ferragni e la sua esistenza da star. Insomma, l'uomo comune trionfa. Almeno finché va di moda.

