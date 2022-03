E VAI CON I PREMI PORNHUB 2022 - I VINCITORI DI QUEST’ANNO SONO I PIÙ SCELTI E I PIÙ VISTI DAI PIPPAROLI NEL MONDO (CHE REGALANO AL SITO OLTRE 140 MILIONI DI VISITE AL GIORNO) - LA PREFERITA È RILEY REID, MA QUELLA "TOP BY WOMEN", CIOÈ PIU’ AMATA DAL PUBBLICO FEMMINILE È EVA ELFIE! E SE PER I MASCHI, IL TOP MALE PERFORMER È IL BISEX ALEX ADAMS, LE UTENTI PREMIANO QUEL FIGACCIONE DI RICKY JOHNSON - TUTTI I VINCITORI

Barbara Costa per Dagospia

Premi Pornhub 2022! Quali sono i e le pornostar più amate dai p*pparoli? Mercoledì 23 si sono assegnati i Pornhub Awards, gli Oscar di Pornhub, e ecco i vincitori di quest’anno, cioè i preferiti, in assoluto i più scelti e i più visti dai p*pparoli nel mondo, e p*pparoli che marcano le oltre 140 milioni di visite – al giorno!!! – al sito porno più grande che ci sia.

La pornostar su Pornhub la più s*gante è lei, Riley Reid, ma quella "top by women", cioè la preferita dal pubblico di Pornhub quello femminile è Eva Elfie! E se per gli utenti Pornhub maschi, il Top Male Performer è il bisex Alex Adams, le utenti premiano quel figaccione di Ricky Johnson!

Se l’Italia non rimane a mani vuote, perché la nostra stupenda Danika Mori trionfa quale Best Squirting Performer, di chi è, chi ce l’ha, il pene più bello tra tutti su Pornhub? Johnny Sins, senza dubbio, ma attenzione, perché il premio quale Miglior pene in azione va allo spagnolo Jordi El Nino Polla. E la miglior f*ga, chi ce l’ha?

La Best Pussy è Eva Elfie, il miglior c*lo è quello di Abella Danger, i seni più spettacolari sono le imbattibili tettone di Angela White. Best Pornhub Milf è Cherie DeVille, e ora le scene più agognate dai fan: Miglior P*mpino va a Luxury Girl, Best BBW Performer è Gwen Adora, Top Lesbian è Emily Willis, Miglior Doppia Penetrazione e chi lo poteva vincere se non l’insaziabile Adriana Chechik? Best Social Media Personality è Asa Akira, ed ecco i premi trans: Best Transman è TriplexTransMan, e le pornostar trans più adorate sono sempre loro, Aubrey Kate e Daisy Taylor.

Mini Diva è Best Amatorial Performer, mentre i Best Amatorial Performers in Coppia sono i francesi LeoLulu: tutti e tre col viso coperto, i cui video in cui si sono esibiti in threesome… c’è qualcuno di voi che non li ha visti? Best Brand è Brazzers, Best New Entry Charming Milana, Best Gay Cade Maddox.

E siccome Pornhub è pieno di soldi con sudore guadagnati (e si vede da quanto sta facendo per gli ucraini, in particolare a chi ucraino/a su Pornhub ha un profilo, che viene pagato lo stesso ora che è impossibilitato a girare e a caricare nuovo materiale) in questa quarta edizione dei Pornhub Awards per la prima volta sia i vincitori sia i nominati ricevono un premio in denaro per le loro porno performance, e non solo.

pornhub ambassador asa akira

La somma di 1 milione di dollari stanziata da Pornhub è divisa tra nominati, vincitori e due associazioni no profit che si occupano della difesa legale di chiunque nel sesso e col sesso ci lavori (prostituti/e compresi) e per la difesa del mestiere e della professionalità del porno contro attacchi e accuse che varie corporation fanno al porno e fanno a Pornhub.

Ha detto la pornostar Asa Akira, capa ambasciatrice di Pornhub: “Non è un segreto che le persone della nostra comunità siano tra le più ostracizzate e più ridicolizzate. Il 2021 è stato un anno particolarmente duro e demoralizzante se sei uno di noi”. Pornhub attesta di aver fatto pulizia al suo interno, rimuovendo video passibili di non consenso per ogni atto lì incluso.

