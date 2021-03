VALENTINA NAPPI IS BACK! - IL NUOVO FILM DELL’ATTRICE PORNO E’ SMODATO E SMISURATO: IL TITOLO E’ “IL C*LO DEL MIO CAPO HA BISOGNO DI ASSISTENZA" - BARBARA COSTA: “LEI RECITA UNA BOSS ANTIPATICA, CHE ASSUME COME UN ASSISTENTE E LO TRATTA MALE, LO INSULTA, GLI TIRA ADDOSSO OGGETTI. LEI È IN CRISI DI NERVI PER RESPONSABILITÀ LAVORATIVE, E PURE PERCHÉ SUO MARITO È VIA, IN VIAGGIO, COSÌ UN GIORNO ORDINA AL SUO ASSISTENTE DI RAGGIUNGERLA DI CORSA NON IN UFFICIO MA A CASA, E LÌ…” - FOTO + VIDEO

valentina nappi gianpaolo xxl tw (2)

Barbara Costa per Dagospia

“Quando il c*lo gode, la fessa applaude”, scrive Valentina Nappi su Twitter, e chissà quanto il suo ha goduto e la sua applaudito in "Il c*lo del mio capo ha bisogno di assistenza", il nuovo porno di Valentina, che vede il debutto della oggi più grande pornostar italiana – e famosa nel mondo – su "DickDrainers.com". La cara Nappi stavolta ci regala un porno smodato, smisurato, con tanto, (tantissimo!) uso di lingua. E non potrebbe essere diversamente: DickDrainers.com è il re del porno-rimming!

valentina nappi tw 9

Dickdrainers.com è una creazione del produttore e attore porno Branden Richards, colui che del rimming tra le sue natiche aperte fa vanto e forza, e strumento e mestiere. E non fatevi ingannare dal titolo: se si pensa che questo porno fotografi il cliché della donna sottomessa, mite preda passiva di voglie maschili, si cambi idea, o se ne scelga un altro: il "capo" del titolo è proprio Valentina, è lei che qui recita da boss, ed è una boss str*nza, antipatica, che assume come assistente Branden Richards e lo tratta male, lo insulta, gli tira addosso oggetti.

branden richards 1

E Branden qui recita da chi ha bisogno di soldi, e gli va bene qualsiasi lavoro, e però non gli pare vero di ritrovarsi assistente di una straf*ga come Valentina. La quale si rivela un capo prepotente, rissoso, e… sexy! Il boss Valentina è in crisi di nervi per responsabilità lavorative, e pure perché suo marito è via, in viaggio, così… un giorno ordina al suo assistente di raggiungerla di corsa non in ufficio ma a casa, e lì… il ruolo e "le posizioni" tra boss e assistente mutano, assumono altri e caldi contorni, e la

valentina nappi mai thai tw 1

Nappi grida sì, ma non più perché è esaurita! La bravura e il corpo di Valentina sono messi in risalto dalla regia tipica di Branden Richards, maestro delle angolazioni, il quale offre porno di serie A personalissimo e, se anale, vaginale e rudi (e finti) soffocamenti non mancano, è la lingua di Valentina in azione tra le sue natiche, a prendersi la scena. E tutta la nostra porno-attenzione. In ogni porno di Branden Richards il rimming la fa da padrone, lui è celebre e seguito per questo.

I suoi porno sono amati dai "fissati" delle leccate, e della fellatio, e ogni bontà sessuale orale. Branden ha iniziato nel porno da fan del porno, si considera un artista (“il mio caz*o è la tela” è il suo motto) e coi suoi, di fan, tiene un filo diretto, dove chiede (e riceve) assensi e "consigli" su attrici con cui rimming-pornare. Attrici che devono mostrarsi sessualmente aggressive.

valentina nappi pornworld.com 5

Se poi hanno sedere e seni grandi… meglio! Branden Richards gira con una maschera, un passamontagna che gli copre interamente il viso, sui siti ci sono tuttavia scene in cui appare col viso scoperto ma io non ci giurerei sia davvero lui e, se il resto del suo corpo e il suo ano “da leccare fino in fondo!” sono disponibili anche per attrici non professioniste, l’ingresso di una pornostar internazionale come la Nappi ha infuocato DickDrainers.com per i troppi accessi! E sulle chat si svela gente che si è abbonata al sito solo per lei.

valentina nappi pornworld.com 2

“Quest’anno devo prendere tutto il pesce che non ho preso l’anno scorso”, assicura Valentina sempre su Twitter, e lei certo il 2021 l’ha iniziato bene: dopo Branden Richards si è gustata Gianpaolo XXL, in un porno girato a casa sua – di Valentina – e che ti vedi sui loro OnlyFans. Nonostante la pandemia e rispettando tutte le norme anti-Covid, Vale nostra non sta ferma, gira a Praga e in Ungheria, e sempre su OnlyFans trovi suoi shooting e video con la splendida May Thai.

Io sto con Valentina, e appoggio la sua battaglia per il ritorno di Visa e Mastercard fruibili su Pornhub, perché va gridato ed è vero che “la vostra decisione [di boicottare Pornhub in seguito alle accuse di postare video non consensuali e di pornografia minorile, accuse mosse dal New York Times] non ha aiutato nessuna vittima di revenge porn o stupro, ha soltanto tolto i guadagni a noi performer che facciamo tutto legalmente”.

valentina nappi dickdrainers.com tw 3

Ehi! Branden Richards non ci sta, non gli basta, e aspetta solo che ritorni la libertà di viaggiare cosicché Valentina Nappi possa andare in America: l’assistente del suo c*lo reclama la rivincita, in un porno-secondo-rimming round.

